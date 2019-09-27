重大疾病坚持防治结合，将扩大早诊早治覆盖面

艾滋病、结核病、癌症等重大疾病严重威胁着人民群众的健康，为部署落实《遏制艾滋病传播实施方案（2019-2022年）》《遏制结核病行动计划（2019-2022年）》《健康中国行动——癌症防治实施方案（2019-2022年）》，9月23日，国家卫生健康委召开全国重大疾病防控工作电视电话会，国家卫生健康委副主任李斌出席会议并讲话。他指出，做好艾滋病、结核病和癌症防控工作意义重大，要坚持预防为主，提高完善“防、治、管、教”综合防控体系；坚持防治结合，扩大早诊早治覆盖面；坚持联防联控，夯实部门协同；坚持群防群控，广泛动员社会参与。

癌症是一大类疾病的总称，来自国家癌症中心的数据显示，我国每年新发癌症病例超过350万，死亡病例超过200万，防控形势严峻。我国最常见的癌症包括肺癌、乳腺癌、胃癌、肝癌、结直肠癌、食管癌、子宫颈癌、甲状腺癌等。近年来，肺癌、乳腺癌及结直肠癌等发病呈显著上升趋势，肝癌、胃癌及食管癌等发病率仍居高不下。

尽管致癌因素十分复杂，包括化学、物理和慢性感染等外部因素以及遗传、免疫、年龄、生活方式等自身因素，但癌症是可以预防的，可以通过三级预防来进行癌症的防控，一级预防是病因预防，减少外界不良因素的损害；二级预防是早期发现，早期诊断，早期治疗；三级预防是改善生活质量，延长生存时间。国际先进经验表明，采取积极预防（如健康教育、控烟限酒、早期筛查等）、规范治疗等措施，对于降低癌症的发病和死亡具有显著效果。

此外，规范的防癌体检能够早期发现癌症，目前的技术手段可以早期发现大部分的常见癌症，如使用胸部低剂量螺旋CT可以检查肺癌，超声结合钼靶可以检查乳腺癌，胃肠镜可以检查消化道癌等。防癌体检专业性强，讲究个体化和有效性，应选择专业的体检机构进行。早诊早治是提高癌症生存率的关键。癌症的治疗效果和生存时间与癌症发现的早晚密切相关，发现越早，治疗效果越好，生存时间越长。

《健康中国行动——癌症防治实施方案（2019－2022年）》提出，实施早诊早治推广行动，强化筛查长效机制。包括制订重点癌症早诊早治指南。对发病率高、筛查手段和技术方案比较成熟的胃癌、食管癌、结直肠癌、宫颈癌、乳腺癌、肺癌等重点癌症，组织制订统一规范的筛查和早诊早治技术指南，在全国推广应用。还将加快推进癌症早期筛查和早诊早治。各地针对本地区高发、早期治疗成本效益好、筛查手段简便易行的癌症，逐步扩大筛查和早诊早治覆盖范围。试点开展癌症早期筛查和早诊早治能力提升建设工程。支持县级医院建设“癌症筛查和早诊早治中心”，在试点地区开展食管癌、胃癌的机会性筛查。加强筛查后续诊疗的连续性，将筛查出的癌症患者及时转介到相关医疗机构，提高筛查和早诊早治效果。到2022年，高发地区重点癌种早诊率达到55%以上，农村适龄妇女“两癌”筛查县区覆盖率达到80%以上。

李斌强调，要在巩固防控成效基础上，以防治工作中的重点和难点问题为导向，创新防治策略，集中优势力量攻坚克难。李斌要求，要强化组织领导、队伍建设、科研创新、救治保障、信息共享和考核评估，确保各项措施落细落实。（刘映）