天天刷牙 为啥娃还烂牙？

医学指导/南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）副院长、儿童口腔科黄少宏主任医师

明明每天都盯着孩子刷牙，为什么孩子还长烂牙？这是幼儿家长深受困扰的问题。实际上，防龋并不是认真刷牙就可以的。生活中还有很多细节被忽略。比如糖摄入过量，没有选对牙膏，根本就没有掌握刷牙的正确方式……

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）副院长、广东省牙病防治指导中心副主任、儿童口腔专家黄少宏主任医师介绍说，目前甜食已经成为口腔健康的第一杀手。很多时候，护牙其实很简单，只是人们往往“走错了路”。

甜食成口腔健康第一杀手

黄少宏说，目前对大众尤其是儿童口腔健康威胁最严重的因素是过量的甜食。世卫组织对糖摄入量的建议是成年人每天不超过50克，最好不超过25克，儿童还要更少。实际上，只要喝下一罐500ml的可乐，每日的健康糖量份额就用完了。而人们每天正常摄入的其他食物也会含糖，别说蛋糕、雪糕等甜食，就算吃的是酱油、番茄酱，里面也是含有糖分的，而广东人的饮食习惯中，不少菜式也会以糖为调料。对于很多青少年来说，太爱喝饮料吃甜食，就是龋齿的最高危因素。

2017年的流调数据显示，我国3岁以下孩子龋齿的比例已经超过50%。南方医科大学南方医院儿童口腔科徐稳安副主任医师介绍说，目前低龄孩子龋齿率高企的情况主要有两个原因。其一是夜奶，尤其是使用奶瓶喝奶入睡，会带来很多口腔问题。“一岁半以后的孩子应尽量戒除夜奶，尤其是使用奶瓶喝奶，最好逐步改用普通水杯。睡前喝奶后也务必刷牙，至少漱口。”

另一个不为人知的龋齿诱因是食物过于精细，“两三岁的孩子已经可以多锻炼牙齿的咀嚼功能了，很多家长还将辅食煮得过分绵软烂，或者使用食物剪将食物剪碎，其实这样不但会影响孩子口腔骨骼的发育，也会导致更多的糖分留在口腔，加重龋齿风险”。

防娃烂牙强推窝沟封闭和牙齿涂氟

现在很多家长都很注意保护孩子的牙齿，可很多人还是困扰：明明每天都刷牙，怎么一检查还是有烂牙？对此，黄少宏提醒：不要说孩子很难做到认真刷牙，哪怕全都坚持刷牙了，也不一定能防龋——还要看你选对牙膏了没有，对于学龄前的低幼儿童来说，可能会强调选用半氟、无氟牙膏，以防误吞，但一旦孩子已经能够做到不吞食牙膏，比如说在上小学以后，必须强调选用含氟牙膏，这是预防龋齿最有效的方法。

黄少宏支招，预防牙病要做好四件事：一是养成良好的卫生习惯，早晚刷牙，饭后漱口；二是刷牙使用含氟牙膏；三是尽量减少甜食；四是定期口腔检查，发现问题及时处理。建议每年进行一次口腔检查。

对于孩子来说，还可以积极进行窝沟封闭、局部涂氟，这也是有效防治龋齿的途径。家长可以带孩子到儿童医院口腔科或者口腔医院的儿童牙科接受相关的服务。

刷牙其实很简单——竖着刷，刷够钟

现在很多科普资讯会给大家宣传如何正确刷牙，巴氏刷牙法、“画圈法”……很多人会觉得太复杂，学不了，也无法坚持。

黄少宏说，其实刷牙的目的就是口腔清洁，只要能够达到这个目的，自己觉得舒适方便就好，用什么手法并不重要。普遍存在的问题是刷牙时间不够，所以，只要坚持刷牙时间达到2～3分钟，基本上无论你使用何种刷牙方法，都能够有效地清洁口腔。

学龄前的孩子怎么刷牙？家长帮孩子刷，还是让孩子自己动手？对此，黄少宏的建议是：“一般自己刷，有时候帮忙刷”，比如一周帮忙刷一两次就可以了。这样，一方面有助培养孩子独立刷牙的习惯，另一方面可以在每周一次有较多空闲时间的时候帮忙刷牙，一边鼓励表扬，一边示范、指导孩子如何正确刷牙，这也是一种很好的亲子陪伴时光。“很多家长的做法是让孩子自己刷，家长在旁边监督、纠正，其实这个很难长期坚持，很累，效果不一定好。”另外，建议给孩子一个时间为三分钟的小沙漏，刷牙的时候使用。

当然，所谓正确的刷牙方法，还有一个好处是减少对牙龈的伤害。解决这个问题也很简单，你使用自己觉得舒服的力度，尽量“竖”着刷，不要“横”着拉锯，摩擦牙龈，就可以了。

另外，使用电动牙刷也是个不错的选择，电动牙刷一般每半分钟停止震动一次，刚好提醒您按顺序换个区域继续刷，不会漏了哪一边。