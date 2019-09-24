5G医院建设将迎来首个行业级标准 卢清君：未来将逐步构建行业管理关系

近日，在国家卫生健康委指导下，由中日友好医院牵头、国家远程医疗与互联网医学中心和国家基层远程医疗发展指导中心牵头，全国30余家医院、中国医学装备协会、中国电信、中国移动、中国联通、华为共同在京启动了《基于5G技术的医院网络建设标准》的制定工作。未来，这一标准有望应用于全国1.3万家二级以上医院中，使得国内5G医院实现同质量同标准建设。

随着今年6月5G商业牌照的发放，中国迎来了5G发展的元年。远程医疗、互联网医院正在逐步建立服务体系、保障支撑体系和管理体系。乘着5G通信技术的东风，医学服务将朝着数字化、移动化、远程化、智能化进一步迈进。优质医疗资源区域性不平衡、基层临床诊疗能力差、医患互信度低等问题也将得到一定程度的解决。

基于实践经验推出的《标准》，将涵盖医院行业应用场景、业务对网络的具体要求、5G网络能力和建网指导等方面。“5G给我们通信带来的红利，就是高通量、低时延、大连接，数据资源都是顺畅无时延地传输”，据国家远程医疗与互联网医学中心卢清君主任介绍，《标准》将为远程医疗业务划定最低标准，并为跨院合作带来便利。

作为新兴领域的远程医疗，尚处在发展阶段。卢清君认为：“互联网+医疗没有改变医疗服务的主体和服务内容，但为目前的医疗服务增加了新的手段，改变的是医疗服务的时间和空间。” 所以，医院远程医疗建设首要任务就是建立正常业务体系和行业管理关系。远程医疗未来的主要发展，要把新方式和旧方式有机的结合起来，合理调配资源。

去年4月，国务院办公厅发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（国办发〔2018〕26号），随后9月卫健委又继续公布了《互联网诊疗管理办法（试行）》《互联网医院管理办法（试行）》《远程医疗服务管理规范（试行）》三个文件。今年8月，国家医保局对外公布了《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》，将“互联网+”医疗服务价格纳入现行医疗服务价格的政策体系统一管理；对符合条件的“互联网+”医疗服务，按照线上线下公平的原则配套医保支付政策。配套政策的密集出台，为远程医疗行业管理关系的建立提供了基础。

卢清君认为，这些政策将构建一个综合的业务关系。医疗机构之间的协同，医院和医生之间的管理，医生资源的配合等等，将被有机地结合起来。作为支撑方的信息技术企业、商业保险公司等，都是配套保障的重要组成部分，共同支持医疗项目的发展，同时也需要遵循服务主体医疗机构的引导，“形成一个有效的医疗体系运转机制”。