国家卫健委：重大疾病防控要坚持预防为主、防治结合、群防群控

人民网北京9月23日电 国家卫生健康委于今日召开全国重大疾病防控工作电视电话会议，部署落实《遏制艾滋病传播实施方案（2019-2022年）》《遏制结核病行动计划（2019-2022年）》《健康中国行动——癌症防治实施方案（2019-2022年）》。

国家卫生健康委副主任李斌在会上指出，做好艾滋病、结核病和癌症防控工作意义重大。要坚持预防为主，提高完善“防、治、管、教”综合防控体系；坚持防治结合，扩大早诊早治覆盖面；坚持联防联控，夯实部门协同；坚持群防群控，广泛动员社会参与。

李斌还强调，要在巩固防控成效基础上，以防治工作中的重点和难点问题为导向，创新防治策略，集中优势力量攻坚克难。同时，要强化组织领导、队伍建设、科研创新、救治保障、信息共享和考核评估，确保各项措施落细落实。

据了解，中央政法委、国家发展改革委、教育部有关司局负责同志参会讲话，国务院防治重大疾病工作部际联席会议成员单位、国务院防治艾滋病工作委员会部委成员单位参加会议。各地卫生健康委及相关部门、专病防治机构负责同志在分会场参加了会议。（董童 实习生阮玲霞）