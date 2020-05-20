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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

王 宇：利用智能和大数据手段打造医养结合的生态体系

2020年05月20日23:00 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月20日电（董童） 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在20日举行的主题为“推进医养结合 提升健康养老服务质量”的圆桌论坛上，北京老年医院院长王 宇在发言时表示，医养结合的对象主要还是要集中在失能和半失能人群，所以需要实现医和养两种需求的真正结合。老年医院应从评估、治疗和康复的密切结合开始，运用人工智能和大数据手段，收集服务对象数据，最终研究出一套在养老机构内真正的综合评估系统。

王 宇表示，目前北京老年医院正在和一些公司合作，做一个医养结合的生态体系。研究老年医学的人都知道，综合性评估和老年综合症是两大研究内涵，但综合评估由于变化很多，所以准确性非常差，只能通过人工智能分析，将我国老年人的早期评估进行智能化。另外，就是通过远程、5G和互联网打造老年医养结合的生态体系。并在这一体系中，利用高科技公司的智能设备，通过科技手段和数据连通，实现远程的紧密结合，形成早期预警，真正照护好老年人。

“希望用智能和大数据手段，将医养结合的人群固定，并让他们之间形成相对固定的联系体系，形成数据传输、功能的转化以及医养结合技术的转化。”王 宇最后总结说。

(责编：李轶群、孙博洋)


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