防病治病  守护生命

一粒糖丸，呵护儿童健康

本报记者 邱超奕

今年1月2日，“糖丸爷爷”顾方舟走完传奇的一生。他是我国著名医学科学家、病毒学专家，成功研制出首批脊髓灰质炎糖丸活疫苗。他为脊髓灰质炎的防治奉献一生，最终实现我国全面消灭脊髓灰质炎并长期维持无“脊灰”状态，为公共卫生事业做出了巨大贡献。

上世纪五六十年代，每年因脊髓灰质炎致残的儿童有几万名。刚回国不久的顾方舟临危受命，开始了脊髓灰质炎研究。1957年，他去多地调查脊髓灰质炎患者粪便标本，后来在我国首次分离出“脊灰”病毒，为免疫方案的制定提供了科学依据。1960年研制出首批“脊灰”活疫苗，1962年又研制成功糖丸减毒活疫苗。此后，我国“脊灰”年平均发病率大幅下降，成千上万儿童免于致残。2000年，世界卫生组织证实，中国本土“脊灰”野病毒的传播已被阻断，成为无“脊灰”国家。他把孩子的“脊灰”病痛，化为孩子心中永远的甜。

接种疫苗是预防、控制乃至消灭相应传染病最有效的手段。新中国成立70年来，我国高度重视预防保健事业，通过接种疫苗，实施国家免疫规划，有效控制传染病发病。

上世纪中期，我国麻疹年发病人数曾高达900多万，至2017年发病人数已降至不到6000例。60年代，我国流脑发病最高年份曾高达304万例，至2017年发病人数已低于200例；同一时期，我国通过接种牛痘疫苗消灭了天花，较世界卫生组织1980年宣布全球根除天花早了10多年。普及新生儿乙肝疫苗接种后，我国5岁以下儿童乙肝病毒携带率从1992年的9.7%降至2014年的0.3%。

70年来，我国免疫规划疫苗种类和接种人群不断扩大。国家免疫规划疫苗扩大到14种，可预防的传染病扩大到15种。2004年颁布的《传染病防治法》规定，国家实行有计划的预防接种制度和预防接种证制度。全国共有15.71万个预防接种单位，覆盖了所有城镇和乡村；全国预防接种人员约42万人，每年累计接种国家免疫规划疫苗约4亿剂次。日前，我国儿童免疫报告接种率稳定在90%以上。