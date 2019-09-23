经常塞牙是怎么回事

在中国的饭馆，无一例外地都会在饭桌上预备牙签。这是为什么呢？中国成年人，特别是55岁以上的中老年人常有饭后剔牙的习惯。我国第四次流行病学调查显示，55岁~74岁中老年人中有70%以上存在牙槽骨下降，牙附着丧失≥4毫米，这些人都有不同程度的塞牙苦恼。

塞牙又称食物欠塞，造成食物嵌塞的原因主要包括以下几种：

1.牙周病。随着年龄增长，牙龈存在生理性退缩。50岁以后，几乎100%的人都存在牙龈退缩。如果得了牙周病，牙周组织退缩速度会明显加快，以前被牙龈填满的位置会出现三角形的间隙，牙齿会出现不同程度的松动现象。

此时，一般会发生两种类型的食物嵌塞。第一种为垂直性食物嵌塞，发生在上下牙齿咬物时。由于牙齿发生相对显著的移位现象，或牙间隙本身较大，食物会被垂直压进牙齿间隙；第二种为水平性食物嵌塞，有较严重的牙周病、牙间隙过大者，食物会直接从侧面进入。

2.龋齿。正常牙列的牙齿倚靠得很紧密，犹如一道坚实的城墙。若出现邻面龋，就好比城墙被撕开了一个口子，咀嚼食物时，食物很容易卡在里面。

3.牙列不齐。不管牙齿是像叠罗汉一样拥挤，还是稀稀拉拉有间隙，都会造成不同程度的食物嵌塞。

食物嵌塞后果很严重

成人食物嵌塞常常会造成急性牙龈乳头炎，表现为牙间乳头发红、肿胀，探触和吸吮时易出血，有自发胀痛和探触痛。长期食物嵌塞会发展为慢性牙周病，临床主要表现为牙龈局部长期慢性疼痛，咬合时疼痛加剧，口气加重，牙齿松动。

食物嵌塞若没有及时清除，就会给牙菌斑提供丰富的营养物质。牙菌斑是一种结构复杂的生物膜，能够容纳多种多样细菌生存。当有食物残渣停留，就会在附着于牙齿表面的牙菌斑的作用下产酸，且这些酸液不能被口腔中的唾液冲刷或中和。于是在牙齿邻面，特别是牙颈部，牙齿的硬组织被悄无声息地侵蚀软化，邻面龋齿就形成了。不幸的是，牙颈部牙釉质最薄，只有不到两毫米，龋齿可在此处以迅雷不及掩耳之势侵入牙髓，造成剧烈的牙痛。

此外，由于龋齿和牙周病能进一步加重食物嵌塞，因此若不及时解决食物嵌塞问题，牙齿就会出现越来越严重的症状，严重影响人们的生活质量。

要学会清洁牙齿邻面

刷牙是清除口腔内牙菌斑的基本方法。每天刷牙至少两次，即早晚至少各一次，晚上刷牙后不要再吃任何食物。但即使认真刷牙，牙菌斑的清除率也不会超过70%。因为口腔中大量的牙间隙是藏匿牙菌斑的最佳场所，而牙刷刷毛并不擅长清理此地。所以，我们提倡大家学会牙齿邻面的清洁方法。牙齿邻面的清洁工具主要有牙线、牙间刷和水牙线。

1.牙线：市面上常见的牙线分为缠绕式牙线和棒状牙线。

缠绕式牙线体积轻巧，便于携带，价格实惠，但使用方法较复杂，需要不断练习才能掌握。首先将牙线缠绕在两只手的中指上，用大拇指和食指伸直配合捏紧牙线，将牙线拉直留有1厘米~2厘米，拉锯式放到牙缝之间，到达邻接点下方。每个牙间隙有两个牙面组成，让牙线紧贴其中一个牙面，拉成“C字形”弧线形包绕整个邻面，上下移动2次~3次，然后换到另一个牙面，重复同样的动作。从前牙到后牙挨个牙缝一个一个清洁过去，最后漱口，注意不要用力过大，以防损伤牙龈。

棒状牙线更适用于初学者，更容易握持，更容易掌握，就是价格更高一些。使用方法同缠绕式牙线。

2.牙间刷：牙间刷分为适用于前牙的I型和适用于后牙的Y型。对于牙周病较严重、牙缝较大及口腔中有较多修复体的患者，使用牙间刷清洁邻面效率更高。大家可以根据牙缝大小选择刷头，从牙间隙唇颊侧插入后拔出，反复2次~3次，就能清洁邻间隙的食物残渣和菌斑。

3.水牙线：对于龋齿、牙周病易感者及手指操作不灵活的老人或残障人士，推荐使用水牙线。它是用脉冲水流冲击的方式来清洁牙齿、牙缝的一种工具，主要有便携式、台式。冲牙器的清洁作用主要是利用在一定压力下喷射出来的高速水柱的冲击力来实现的。