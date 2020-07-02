孩子牙齿不齐，目前我国仍然有不少家长选择不干预、不理会的做法，由于患者家长对牙齿正畸及相关治疗知识并不了解，直接影响甚至耽误了对孩子的治疗。牙列不齐的学生在学校里很容易成为同学取笑、嘲讽的对象。牙齿不整齐，除了会对孩子心理和人际交往产生影响，甚至还会影响孩子的颌面发育和口腔健康。

有不少家长还不明白为什么要做牙齿矫正，其实现如今在这个竞争激烈的社会，一口整齐靓丽的牙齿对孩子特别重要。牙列不齐、龅牙、地包天等牙齿畸形不仅仅影响孩子的形象，还有生活的方方面面。

对于青春期的孩子来说，牙齿不好看这会让他们非常难堪，羞于和他人交流，也容易受到他人的嘲笑，久而久之会产生自卑、自闭的心理。如果牙齿畸形比较严重，还会给牙齿功能及全身健康带来危害，比如影响咀嚼功能和发音，造成消化不良，带来口腔疾病等。因此，有牙齿畸形的孩子，牙齿矫正刻不容缓。

正畸治疗周期较长，而矫正初期需要一段时间适应，选择在暑期做牙齿矫正，可以免去第一次戴牙箍面对同学的尴尬，还可以在家克服说话不习惯、吃饭不舒服、口水多、口腔溃疡等困扰。这样有充裕的时间让孩子适应这个过程。

牙齿矫正的过程不是一次就能完成，从最初与正畸医师的反复沟通到矫治方案的最终确定，到佩戴固定矫治器后产生的不适期，再到矫治器的初期调整，患者至少要来院四五次，暑期长假自由、充裕的时间无疑都为青少年提供了最佳时机。

夏季人体代谢旺盛，有利于矫治，并且因时间充裕，使矫治器对孩子的影响减至最小。因此暑期是矫正牙齿的黄金时期。