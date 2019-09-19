秋季爱脱发？试试头皮按摩操

很多人都有这样一个感受，一到秋天就容易掉头发，秋天为什么容易掉头发呢？除了普遍的预防手段之外，大家也可以尝试一下头皮按摩。

到了秋天，为什么脱发量开始增加呢？秋季脱发明显，主要是因为立秋之后，天气渐凉，气候干燥，皮肤粘膜水分加速蒸发，就会导致皮脂腺分泌减少，引起毛发干枯及脱落。这种属于正常的生理现象，也称之为生理性脱发，尤其在季节交替的时期会较明显地出现脱发的情况。但随着气候的逐渐适应，这种脱发也就有可能减少直到正常脱发。陕西省中医医院皮肤科主任医师闫小宁表示，到秋天很多都是生理性的，我们说80根到100根以内其实都是正常的，掉发的同时也有等量的头发再生，这属于正常脱发，超过100根的话就属于病理性脱发，这个时候就要就医了。尤其现在很多人，工作压力大生活节奏快，也可能是导致脱发的一个原因。

秋季爱脱发，可以试试头皮按摩。中国整形美容协会中医美容分会会长杨顶权教授建议，平时可以通过头皮按摩操达到疏通经络，镇定安神、活血生发的功效。将双手指腹垂直于头皮，从前发际线到后发际线，沿着经络走行方向轻轻叩击，从前到后，并逐渐向两侧移动，叩击按摩整个头皮。每次5分钟，早晚各一次。刚开始的时候力度稍轻一点，逐渐增加力度，以头皮微痛为宜，不可用指甲、尖齿梳、硬物敲击，尽量不要用力按摩头皮，以防因牵拉毛发而损伤毛囊。平时可以用梳子代替手指梳理按摩头皮，梳子的材质最好是木质或牛角，梳齿稀疏光滑，齿尖圆钝为宜。

应对秋季脱发，除了适当的头皮按摩还要注意些什么呢？常见的推荐养发护发方法便是建议多吃一些含铁、钙、锌等矿物质和维生素A、B、C以及含蛋白质较多的食品。除开食补，每天都应该保证有充足的睡眠，睡前用热水泡脚这样不仅精力充沛也有利于头发的养护，同时也应该有一个良好的心态，营养要均衡。比如说黑米、黑芝麻、桑葚果、枸杞子、大枣这些其实都是富含很多微量元素，铁锌的这种食物应该大量的摄入，吃的话它有营养润发的作用。另外，现在有些人洗发洗的却是有点频繁，一般的情况下我们一周洗两次就足够了，天天洗其实对头发是个伤害，尽量减少烫染对毛发的刺激和破坏。

本文由郑州大学附属郑州中心医院皮肤科副主任医师张玉红进行科学性把关。