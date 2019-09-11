口腔细菌有助降血压  慎用抗菌漱口水

锻炼可以起到降血压的效果，但一项新研究发现，当人们用抗菌漱口水漱口后，锻炼带来的降血压效果会大打折扣。这表明口腔细菌对于人体维持血压有独特的作用。

在这项由英国普利茅斯大学和西班牙基因管理中心合作的研究中，研究人员让参与研究的健康成年人在跑步机上跑30分钟，在锻炼结束后30分钟、60分钟和90分钟分别让他们用抗菌漱口水或安慰剂漱口，并观测他们的血压变化情况。结果显示，当参与者用安慰剂漱口后，锻炼1小时后收缩压平均降低了5.2毫米汞柱；而用抗菌漱口水漱口时，参与者的收缩压在锻炼1小时后平均只降低了2.0毫米汞柱。这个结果表明，如果使用抗菌漱口水，锻炼1小时后的降压效果会损耗大约60%，2小时后的效果则完全被损耗。

锻炼时人体产生的一氧化氮会导致血管扩张。该研究领衔作者、普利茅斯大学劳尔·贝斯科斯博士解释说，一氧化氮在体内会被降解成硝酸盐化合物，这种化合物能被唾液腺吸收并通过唾液在口腔中排出。而口腔中一些细菌会把硝酸盐转化成亚硝酸盐，亚硝酸盐进入循环系统后，又会被还原成一氧化氮，可以维持血管扩张，因此在锻炼结束后依然能持续降低血压。

研究人员称新研究表明口腔细菌对亚硝酸盐的合成至关重要。相关研究结果发表在美国《自由基生物学与医学》期刊上。