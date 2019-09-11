院前、院中、院后、家庭全覆盖 全病程管理闭环方案帮助心梗患者

据悉，9月9日，2019世界物联网博览会在无锡盛大开幕，会议期间，阿斯利康与两家心电导联医疗科技公司正式签署战略合作备忘录，通过发挥各自在医药健康和医疗科技领域的资源优势，打通急性冠脉综合征（acute coronary syndrome，简称ACS）患者出院后监测预警的最后一环，完善覆盖院前、院中、院后、家庭多个环节的一体化全病程管理闭环服务，从而提升患者生存率和生活质量。

据了解，心肌梗死、不稳定型心绞痛等急性冠脉综合征（ACS），往往发病急、病症重、二次发病风险高，容易危及生命，这类疾病不仅需要及时救治，更需要联合术后康复形成全病程闭环管理模式，为患者提供贯穿院前、院中、院后、家庭的疾病解决方案，帮助患者做到全程管理“不掉线“。诊治和康复过程中，每个环节都有明确的行动目标：院前需要缩短患者到急诊手术救治的时间，院中进行规范化的抗栓治疗，院后提高患者的依从性，家庭中注重监测和心梗再次预警，以便患者及时返回医院挽救生命，真正为疾病管理画上“闭环”。

据介绍，为推进ACS全病程闭环管理模式的落地，阿斯利康携手政、产、学、研、医等各领域力量，在各个环节推出了创新项目。例如，“心拯救”暨急性心肌梗死急救一包药公益捐赠项目，为全国具备急性心梗接诊和救治能力的医院，免费捐赠急性心梗救治中关键的双联抗血小板药物。急性心梗患者一旦确诊，医生就可以第一时间给予“一包药”，患者心梗等症状，帮助在院前争取更多救治时间；心里程分级诊疗项目提升了医生的救治能力以及各个医院的分工协作能力；心脏康复中心利用多学科、多技术共同协同，对患者进行医学评估、运动评估、营养评估、心理评估、危险因素控制、患者健康教育和生活指导，保证患者在住院期间和出院之后都有长期的连续性治疗，使患者尽早回归社会生活；此外，便携式心电监测服务，借助院外监测”黑科技“和AI辅助判读，实时监控及预警心肌缺血等事件的发生，不影响患者正常生活的情况下，及时预警心梗发生，促使患者返回医院再次接受规范治疗。