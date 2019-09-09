助力健康中国建设 “手牵手卫生项目”正式在京启动

为提升妇女儿童的卫生意识，促进其卫生健康行为的养成，“妇女儿童健康素养提升计划·手牵手卫生项目”于今日正式在京启动。

据了解，“妇女儿童健康素养提升计划·手牵手卫生项目”由国家卫生健康委员会妇幼健康司指导,中国人口宣传教育中心主办,中国疾病预防控制中心妇幼保健中心支持，由中国人口宣传教育中心为配合“妇幼健康促进行动”实施而发起的“妇女儿童健康素养提升计划”的第一个子项目。项目内容主要包括卫生健康知识宣传教育、卫生健康物资捐赠及校园卫生设施捐修等。

国家卫生健康委妇幼健康司司长秦耕发言

会上，国家卫生健康委妇幼健康司司长秦耕指出，刚刚启动的健康中国行动将实施妇幼健康促进行动列为十五大行动之一，并提出了明确要求。手牵手卫生项目以妇幼健康促进为重点，广泛普及妇幼健康知识，培养健康行为和生活方式，非常重要，也非常及时，是落实健康中国行动的具体举措。

中国人口宣传教育中心副主任石琦进行项目工作部署

“项目今年将先行在山西、山东、河南、湖北、湖南、四川、陕西、甘肃、云南等9个省实施，通过在妇女儿童群体内开展卫生知识宣传教育，预计针对部分经济欠发达地区8500所学校和1500所医疗机构捐赠消毒液、洗手液等卫生物资，为约500个学校捐修洗手台，以切实帮助当地的妇女儿童提升卫生水平和健康素养，以更好地保障他们的健康。未来五年，项目将逐步扩展到更广泛的地区，让更多的妇女儿童受益，助力健康中国建设。”中国人口宣传教育中心副主任石琦介绍说。在对项目第一阶段工作进行工作部署时，她希望通过项目的进一步开展，为促进妇女儿童健康，推进健康中国建设贡献力量。

与会嘉宾共同启动“妇女儿童健康素养提升计划·手牵手卫生项目”

中国疾病预防控制中心妇幼保健中心健康教育室主任杨琦表示，“多年来，妇幼健康工作的开展和促进，很多时候都是从项目抓起，用项目来带动工作。结合当前健康中国的大背景和形势，‘妇女儿童健康素养提升计划·手牵手卫生项目’非常有意义。这一项目既可作为抓手，推动妇幼健康教育工作，还可作为契机从内涵和形式高度上提升健康教育工作。”

此外，项目宣传大使著名演员张晓龙、北京电视台著名主持人悦悦在会上还发起了“关注个人及环境卫生，健康从点滴出发”的倡议。项目支持单位、相关省份人口宣教和妇幼保健机构、公益支持单位等机构代表也出席了会议。（董童）