第三届中国男科与药物学术年会在武汉举办

9月6-7日，由中国中药协会、中国中药协会男科药物研究专业委员会、中国中药协会药物研究评价技术中心联合主办，由北京中医药大学东直门医院、北京大学第一医院、武汉协和医院共同承办的“第三届中国男科与药物学术年会暨郭应禄院士工作站学术研讨会”在武汉举办。

泌尿外科专家、中国工程院院士、中国中药协会男科药物研究专业委员会名誉主任委员郭应禄教授在致辞中表示：“中西医大家坐在一起，共同探讨，这是一种好形式。无论中医还是西医，都是中国医生。在中西医生的共同努力下，中国泌尿生殖医学理应世界拔尖”。

对中医和西医共同搭建临床药物使用、研究和学习平台，郭应禄院士给予高度肯定。郭应禄院士通过回顾自身经历向我们展示了中国泌尿男科事业从无到有，从弱到强的坎坷历程，并勉励在座的中西医男科专家们应紧随时代发展的大好潮流，共同携手向前，创建中国泌尿男科事业“世界一流”的水平。他认为在现代医学从分子生物学、基因组学迈向融合科学的当下，中西医融合发展将促进泌尿学科实现新的超越。

中国中药协会男科药物研究专业委员会主任委员李海松教授指出男科药物研究专委会自成立以来始终秉承“中西融合、医药共生”的宗旨，以促进男科临床实践与循证研究的发展为目标。使西医能够及时了解男科常用中成药的适应症及理论基础，以便临床规范使用；构建中医、西医、中成药生产企业之间进行交流的平台，通过中成药生产企业与临床医生的直接交流和互动，促进中成药生产企业在相关产品研发、生产中的针对性、有效性及品质提升；并致力于促进男科药物研究成果的应用，引领男科药物研究的突破。

首都国医名师李曰庆教授表示，中国中药协会男科药物研究专业委员会的成立就是为了就我国男科常用中成药的规范化使用及中成药生产企业怎样生产出符合临床需求的药物等问题进行探索和交流，成为中医及西医、企业与医生、科研与临床之间的桥梁，促进男科药物研究走出一条有中国特色的发展道路。第三届中国男科与药物学术年会的举办，在传承中医男科优秀遗产的同时，创新男科学术，提高男科疾病诊疗水平，也是开展中成药治疗男科疾病临床合理应用和学术交流的重要途径。

本次大会各专家围绕“性功能障碍、前列腺疾病和男性不育症”三个主题进行学术汇报，就男科实战手术要点讲解做了专题讨论，阳痿辨证和中成药合理使用，早泄的中医辨证论治及中西医融合思路、中西医融合治疗前列腺炎、男性不育中医辨证分型与中成药合理选择，无精子症生精功能的判定等进行了充分的学术交流。