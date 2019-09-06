肝病无创检测技术发布

肝纤维化早筛查、早治疗是临床医生和肝病专家的共识，而基于瞬时弹性成像技术的无创检测也成为临床广泛采用的无创诊断方式。为了帮助患者更好地了解肝脏健康情况、帮助医生准确诊断病情，国内肝纤维化无创诊断领军企业海斯凯尔近日发布其全球独有的MigTE（Multichannel Imaging Guided Transient Elastograhy）技术，并推出全新爱肝系列产品iLivTouch。新的技术平台实现了重大技术跨越，能够更加全面准确地反映肝脏健康情况。

相关数据显示，中国有近4亿人群受到各类肝脏疾病的困扰，其中包括乙肝、丙肝、肝硬化、肝癌、非酒精脂肪肝、酒精性肝病和药物性肝损伤的患者。首都医科大学附属北京友谊医院肝病研究中心主任贾继东表示：目前，我国肝脏疾病主要由病毒性肝炎和非酒精性脂肪肝构成，但由于肝病的早期症状无特异性，往往80%的就诊患者已是肝癌晚期，手术和药物治疗效果都很难达到理想化。因此肝病的早期发现和诊断非常关键。而肝纤维化是各种慢性肝脏疾病向肝硬化、肝癌发展的共同病理过程，如果患者能在肝纤维化的早中期发现，并做到及早干预和阻断，就可以避免肝脏疾病的持续恶化。基于瞬时弹性成像技术的无创肝纤维化检测技术在全球肝病防治中将起到非常重要的作用。

北京大学第一医院感染科主任徐小元教授说，依靠传统肝穿病理来评估纤维化的方法在实施中有很大的局限性，而海斯凯尔提供的技术为临床医生提供了“一只新的眼睛”，让他们可以更方便准确地作出肝硬化和肝纤维化诊断，对中国肝病防治具有积极意义。

未来，随着iLivTouch产品的推广与应用，将更精准地帮助患者实现肝脏健康管理，推进我国肝病的早诊早治，并将创新技术应用在更多临床诊断场景中。