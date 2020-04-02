遇到肺磨玻璃结节，到底咋办？

近年来，随着大众健康意识的提升，胸部CT筛查的普及，越来越多的肺部疾病被大众重视，肺磨玻璃结节就是其中之一。很多人在看到检查报告中出现的“肺磨玻璃结节”时，会认为这就是肺癌的象征，但是这种说法真的准确吗？肺部的磨玻璃结节会对人体造成哪些影响？现阶段有哪些治疗方法呢？

2020年4月15日－21日是第26个全国肿瘤防治宣传周，为助力落实“健康中国行动”癌症防治行动，提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌抗癌的良好氛围，人民网“人民好医生”客户端联合中国抗癌协会共同开展第26届全国肿瘤防治宣传周系列宣传活动。

2020年4月3日（周五） 16：00-17：00，“人民好医生”联合中国抗癌协会推出肺癌名家直播系列第一期，邀请中国医药教育协会肺癌医学教育委员会副主任委员、中山大学肿瘤防治中心胸科主任张兰军教授进行视频直播，一同探讨遇到肺磨玻璃结节该如何治疗。

专家介绍

张兰军，教授、主任医师、中山大学肿瘤防治中心胸科主任，肺癌首席专家，中国医师协会胸外科分会创伤专家委员会副主任委员、海峡两岸医药卫生交流协会胸外科分会副主任委员、世界华人肿瘤医师协会胸部肿瘤专业委员会副主任委员、中国抗癌协会食管癌专业委员会委员、中华医学会胸心外科血管分会肺癌外科学组委员、中国抗癌协会肺癌专业委员会肺癌外科学组委员、中国医促会胸部肿瘤分会常委、中国医促会胸外科分会委员、全国医师定期考核肿瘤专业委员会委员、中华医学会整形外科分会肿瘤整形外科学组委员、中国EGFR突变及ALK融合基因阳性非小细胞肺癌诊疗指南专家委员会委员、中国抗癌协会广东肿瘤营养专业委员会副主任委员；国际肺癌研究协会(IASLC)会员、国际罕见肿瘤协助组织（RCN）委员；广东胸部疾病学会理事、广东省人体生物组织工程学会理事、广东医院管理协会胸部肿瘤分会副主任委员、广东省医院协会医疗设备管理专业委员会副主任委员、广东医疗行业协会胸外科分会副主任委员、中华医学会广东肠外肠内营养学会常委、中华医学会广东胸心血管外科学会委员、中华医学会广东创伤学会委员；国家863项目评审专家、国家自然科学基金评审专家等学术任职。

擅长疾病

胸部肿瘤外科的诊断治疗（手术切除包括微创手术及扩大切除）及综合治疗（术前新辅助化疗及术后辅助化疗、靶向治疗等），特别擅长肺癌、食管癌、纵膈肿瘤的外科治疗及临床研究，擅长胸部肿瘤切除后胸壁缺损的重建。

如何提问和收看直播：

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