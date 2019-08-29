很多冠心病首发即猝死

中国医学科学院阜外医院心血管内科副主任医师 杨进刚

美国心脏协会研究指出：“25%左右的冠心病患者以心脏性猝死为首发临床表现。”我国虽然没有相关统计数据，但从临床经验来看，10个冠心病初次发作病例中，就有1个猝死、4个心肌梗死和5个心绞痛。

很多人会问，为什么这么多的冠心病一发作就如此严重，猝死不能预测吗？这里要纠正一个错误观念——多数人认为，心脏的血管闭塞是一点一点堵死的。事实上，冠心病发作通常在一条不算狭窄的血管上，突然“火山”爆发，这个“火山”就是长在血管壁上的斑块。斑块破裂会立即在相应的血管内激发凝血功能，几乎瞬间形成血栓，将冠脉的某分支堵塞。心脏是一个电学器官，每次跳动都要靠电流驱动，而“电线”就埋藏在心肌里。当有一根心脏血管闭塞，导致一片心脏肌肉缺血、坏死，“电线”就可能断掉，心脏不会跳动了，进而会引发猝死。

“火山”何时爆发具有不可预测性，国际上也没有办法。可见，要想降低猝死和心肌梗死几率，预防斑块形成和稳定斑块很重要。但除了多运动、不抽烟，控制体重、血脂、血压、血糖，遵医嘱服药之外，情绪管理也十分重要。多项研究显示，愤怒可以使心脏病风险在2小时内上升750%，敌意会增加19%的心脏病发病风险，心怀恶意增加1倍死亡风险，因此可见，乐观善良、心怀感恩则会使死亡风险下降。

心肌梗死的典型症状包括剧烈的胸痛或胸闷，伴有压迫性、紧缩感或烧灼样疼痛，疼痛时间超过30分钟，还常常烦躁不安、大汗、恶心呕吐、口唇青紫等。不过，心肌缺血是否产生疼痛等症状与缺血的程度、范围、发展速度以及持续时间等有关。如果心肌缺血的范围小、程度轻、持续时间短，可不产生心绞痛症状。另外，缺血心肌释放的导致疼痛的物质不够，或者身体里的“疼痛警报系统”被损害，也可表现为无症状心肌梗死。研究显示，只有12%的心脏性猝死者在死亡前6个月内曾因心脏疾患而就诊，绝大多数患者则因症状缺乏特异性而忽视。瑞士科学家研究了4360例心肌梗死患者后发现，尽管在16年内，患者的整体就诊延迟时间有所降低，但女性患者的变化并不明显，比男性延迟约37分钟，这可能与女性发作时的疼痛部位、症状不典型，难以及时发现未引起重视有关。

近年来，全球心肌梗死救治技术飞速发展，从60年代100个人里死亡30个，到现在的5个，这是一个很重要的进步。然而在我国，仍有2/3的患者死在了院外；半数患者发作时不知道自己是心肌梗死，导致未能及时启动治疗；10%的人去了医院，却是自己或家属开车去的；只有15%的患者呼叫了救护车。顺利抵达医院后，即使医生告知患了急性心肌梗死，做支架是最有效的治疗方式，患者或家属平均仍然要花费1个小时才会签字，错失了抢救时机。需要提醒的是，发现相关症状要及时呼叫救护车，有条件的可以借助AED（自动体外除颤器）为患者进行电击除颤；有些人症状只持续3~5分钟，但症状消失也要提高警惕，硝酸甘油、速效救心丸可以缓解症状，但不能挽救生命，即便是半夜也要去医院，不要有侥幸心理；加强对无症状冠心病的重视程度，尤其是65岁以下的女性，有心脏不适一定要及时去医院排查原因。