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老人夏天头晕咋回事

舒刚明

2019年08月28日15:41 来源：人民网-生命时报

河南读者陈先生问：我今年74岁，有高血压，去年夏天最热的时候经常出现头晕、冷汗、恶心等症状。一周前我又出现了上述症状，平时也遵医嘱服用降压药，请问这是怎么回事？

中国人民解放军总医院第一附属医院干部二科主任舒刚明解答：根据您的描述，这种状况在夏天比较常见，尤其是对于老年人。诱发这种状况的因素比较多。

1.老年人适应夏天极端天气的能力下降了，在过热的环境中停留太久容易疲劳，出现一系列神经衰弱的症状，比如头晕、出汗等。

2.夏天出汗过多导致血容量减少，站立或行走时可能出现脑供血不足，引起体位性低血压，从而出现头晕、冷汗等不适。一旦感觉不适时，身体会触发应激反应，出现反应性的血压增高。

3.由于夏季过热，可能导致夜间失眠，睡眠不足时也很容易出现高血压与头晕。

4.夏季水摄入不足，身体脱水时也容易出现头晕、心慌等表现。

5.夏季高血压的病人应根据血压情况适当减量服用降压药，血压降得过低也会出现上述症状。

建议：注意改善睡眠；早晚气温不太高时外出多锻炼，提高身体适应能力；饮食宜清淡，多喝水、多吃蔬菜水果，少吃高脂食物；注意监测血压，长期服用降压药的患者将血压控制在130~140/80~90毫米汞柱较为合适。

(责编：李轶群、杨迪)


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