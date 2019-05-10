女子血压低至40 专家：血压过低也要警惕疾病

人人都怕高血压，56岁的陆女士却为自己的低血压担心。心血管专家提示她，低血压也可能是疾病信号。

陆女士是今年2月做完胆囊手术后发现血压低的，血压一直只有90/40mmHg，精神也不好，头晕少动。以为术后慢慢调理能恢复正常，不料血压3个月来仍“居低不上”。武汉亚洲心脏病医院戴阳阳副主任医师了解陆女士病情后，发现其术后因惧怕胆囊功能差，每天只喝点白粥吃点青菜，基本能量要求都达不到。经检查排除了各种器质性病变后，戴阳阳为她开出了“增强营养”的处方。

戴阳阳说，低血压的诊断尚无统一标准，一般认为成年人上肢动脉血压低于90/60mmHg即为低血压。一些人血压测量值已达低血压标准，但无症状不影响生活。需要警惕的是病理性低血压病，一是指无明显原因的低血压状态，多见于体质瘦弱的老人、女性，重者出现精神疲惫、头晕、头痛，甚至昏厥。另一类严重的是人体某一器官或系统的疾病所引起的血压降低，如大出血、急性心肌梗死、严重创伤、感染、过敏等。大多数情况下，低血压逐渐加重，如继发于严重的肺结核、恶性肿瘤、营养不良、恶病质等的低血压。此外某些药物也可以引起低血压。

医生建议陆女士，生活要有规律，适当加强锻炼；在增强高蛋白营养食物的同时，每日清晨可饮些淡盐开水，增加饮水量，较多的水分进入血液可增加血容量，从而提高血压；适量饮茶，因茶中的咖啡因能兴奋呼吸中枢及心血管系统。(记者毛茵)