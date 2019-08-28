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胖孩子七岁动脉就硬化了

胡翠娥

2019年08月28日15:23 来源：人民网-生命时报

心脑血管疾病一直被认为是中老年人的“专利”，但近年，随着生活方式、饮食结构的改变，该病有年轻化甚至儿童化趋势。美国纽约布法罗大学和意大利萨莱诺一家医院的研究人员发现，肥胖儿童最小7岁起动脉就开始硬化，而且患糖尿病的风险比体重正常儿童要高。所以，预防心脑血管疾病必须从娃娃抓起。

儿童的心脏输出量少，新陈代谢旺盛，为满足需要，只有加快心率来补偿。如今，孩子受到家人的百般疼爱，营养过剩，运动机会少，导致很多孩子发展成小胖墩。随之而来的是脂肪增多，血脂、血压升高，心脑血管疾病的潜在风险也越来越多，导致动脉粥样硬化几率增加，心血管内膜表面会出现扁平、富含脂质的淡黄色斑点或条纹。随着时间推移，脂质条纹逐渐增厚，会形成斑块，如果斑块逐渐增大，则会造成血管管腔狭窄或堵塞，严重时甚至会使血管闭塞。

儿童青少年阶段的心脑血管疾病大多是可逆转的，对肥胖儿进行饮食疗法和有计划的运动，是改善血管功能的有效措施。首先，家长要为孩子建立健康合理的饮食结构。饮食中的脂肪类物质摄入过多，是斑块产生和破损的重要原因，应尽快纠正孩子挑食、偏食的问题，多吃新鲜果蔬，摄入含有优质蛋白的食物，如鸡蛋、鱼肉等，减少动物油的食用，少吃盐。其次，适当运动必不可少。家长要调动孩子的运动积极性，有助于促进体内脂质代谢，改善大脑皮质神经系统的均衡性和准确性，促进感知观察能力发展，并使思维更灵活、协调，同时还能提高学习效率，增进亲子感情。再次，定期体检。全面了解孩子的生长发育和营养状况，及时发现问题，并进行早期干预。

(责编：李轶群、杨迪)


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