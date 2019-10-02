动脉越硬化，记忆力越差

随着年龄增长，大脑机能会逐渐退化，记忆力开始变差。以往认为，大脑“失灵”一方面是由于脑容量缩小了，另一方面是因为脑功能出现病变造成的。近日，瑞典于默奥大学研究人员通过模型实验给出新解释：上了年纪，人体的大动脉血管逐渐硬化，心脏跳动因此给大脑增加负荷，造成大脑微血管受损，记忆力慢慢减退。

研究者构建了一个解释模型：以心跳为起点，通过人体大动脉血管，直到大脑微血管。随着身体逐渐衰老，大动脉血管特别是主动脉会硬化，丧失大部分吸收压力的能力（心脏给动脉送血时会产生压力）。这种血压脉动性转而会传导至较小的血管，比如脑血管。大脑微血管和毛细血管承受的压力增加，对细胞和微血管壁造成损害。这些细胞对微血管血流的管理很重要，如果大脑微血管受损，在处理要求较高的认知过程时会严重影响脑供血。另外，大脑中的海马体靠近大动脉，会提前受到负荷增加的影响。对于健康的年轻人来说，血压脉动是温和的，但对上了年纪的人而言，脉动力度则很大，会影响脑组织并损害记忆过程的脑供血。所以，患上动脉硬化后，患者会出现注意力不集中、脑力劳动很吃力、遇事忘得快但往事记得清楚等表现。

研究人员提醒，若家中老人有以上症状，要考虑动脉硬化的可能，尽早就医。▲（陈 欣）