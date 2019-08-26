张华：以精细化管理助推县级医院能力建设

人民网北京8月26日电 （欧阳易佳）26日，在国家卫健委医政医管局指导支持下，由人民网·人民健康举办的2019“强县域、千县行”全国启动大会在京举行。活动将分地区、分类别组织沟通交流加强学习，开展典型案例征集，充分挖掘先进案例并加以推广。

县级医院作为县域内医疗卫生中心，在负责以住院为主的基本医疗服务、危重急症病人抢救的同时，还承担着对乡村卫生机构业务技术指导和乡村卫生人员的进修培训。县级医院作为医疗体系当中一个关键节点，在多年发展中积累了较多经验。好经验需要分享，更需要大力传播。

在会议发言时，江苏省江阴市人民医院党委书记张华介绍，江阴人民医院是一家三级甲等医院，现有编制床位1500张，职工近2800人。

张华说，江阴人民医院从2004年开始逐渐实施科主任考评制度、护士考评制度、全员考评制度，全员考评制度与员工职称晋升、评先、评优、绩效分配息息相关。

“以考核行政查房为例，考核流程很简单，每个科室拿PPT出来，将近一年的工作，好的要讲出来，发现的问题，自己列出来。”张华说：“所有的检查发现的问题，或者科室提出来的问题，在一周之内都要有明确答复，形成一个闭环管理。”

张华认为，目前精细化管理取得了一定成效，每年江阴人民医院医务人员发布的文章有几百篇，SIC(科学引文索引)的影响因子在2.5左右，医务人员的积极性被充分调动起来。

据张华介绍，江阴人民医院正在由规模扩张型向质量效益型转变，出院病人从原先的9.4万人，发展为超10万人，手术台次以每年20%左右的幅度上升。