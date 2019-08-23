口腔溃疡都是上火？未必

口腔溃疡，俗称口疮，是常见的口腔黏膜病之一。满嘴溃疡，吃什么都疼，疼得话都说不利索……面对口腔溃疡这个难缠的“小毛病”，有些熬几天就过去了，顽固的却要拖好长一段时间才能好，还有些反反复复出现。广东省妇幼保健院口腔科主任医师黄群指出，口腔溃疡的发生可与多种原因有关，需有针对性进行防治。若口腔溃疡经久不愈，应提高警惕，及时到医院检查，排除恶性溃疡的可能。

口腔溃疡经久不愈需警惕

黄群介绍，口腔溃疡常见于舌、颊、唇等部位的口腔黏膜上长出卵圆形或圆形的表浅凹陷型溃疡面，表面覆盖有黄色伪膜，溃疡局部有明显的灼痛感，严重的甚至影响正常的进食、言语及情绪，给患者的生活带来了诸多困扰。

口腔溃疡虽可复发，但多为自限性溃疡，一般两周内可愈合，不留瘢痕。黄群提醒，如果同一个部位经常罹患口腔溃疡，溃疡反复治疗超过一个月仍未有明显改善，并且逐渐扩大，溃疡底部较深，边缘隆起，易出血，用手触摸时，可感觉到溃疡处及其周围较坚硬，溃疡底部深处有时可触及结节，或是伴有口腔内无明显诱因的反复出血，出现无明显诱因的麻木、灼热或干燥感等异常的感觉时，则需提高警惕，及时到医院检查，排除恶性溃疡的可能。

口腔溃疡六大诱因

应对方法各有不同

很多人觉得，口腔溃疡无非就是“上火”了，或是蔬果吃得太少，缺少维生素，喝点凉茶，吃多点蔬菜水果或吃点维生素C就可以了。黄群指出，除了营养元素缺乏，口腔溃疡的发生还可能与植物神经功能失调、口腔黏膜的刺激和摩擦、口腔感染、胃肠功能紊乱、内分泌紊乱等因素有关。

营养元素缺乏:长期偏食、挑食或食物过于精细时，可因维生素、铁、锌等营养元素摄入不足而导致营养元素缺乏或营养不良，进而导致口腔溃疡的发生。预防营养元素缺乏所致的口腔溃疡，要做到均衡饮食，不偏食、不挑食，保证营养的均衡摄入。

情绪紧张：长期处于精神高度紧张、情绪变化比较大或睡眠不足的状态时，可因植物神经功能失调而增加口腔溃疡发病的机会。日常生活中需要保证规律的作息和充足的睡眠，注意劳逸结合，平常应注意保持心平气和，减少烦躁和发怒。

牙齿问题：牙列不齐、蛀牙或烂牙后锐利的边缘未得到及时修补或处理，以及咬颊的不良习惯等，都可因牙齿与舌头及唇颊黏膜不断产生摩擦而出现创伤，进而形成溃疡。平时要注意口腔的清洁卫生，发现口腔健康问题时要及时治疗修复。另外，过多煎炸、辛辣、多刺的食物，也容易在咀嚼时造成口腔黏膜损伤，形成溃疡，溃疡易发的患者应该少吃此类食物。

病菌诱发:若不注意口腔卫生，也可使病菌残留在口腔中，诱发炎症而导致口腔溃疡的发生。建议平时做好口腔的清洁卫生，养成饭后漱口和早晚刷牙的良好习惯，口腔长溃疡时，也可早晚用生理盐水进行漱口，通过对口腔环境的清洁，减少细菌感染的机会，以促进口腔溃疡的愈合。

黏膜破损：口腔溃疡也可能与消化道黏膜破损及口腔黏膜破损有关。如果口腔溃疡伴有便秘、口臭等问题，多为胃肠功能紊乱引起的。对于经常有便秘的人，应注意多喝水，多吃新鲜蔬菜和水果，养成定期排便的习惯，减少口腔溃疡的发生。

激素异常：有些女性常在经期前出现口腔溃疡，这主要是因为口腔溃疡的发生也与人体内的激素水平有关。女性经期前，或处于更年期的女性，也可因雌激素水平下降而增加口腔溃疡发生的机会。（全媒体记者王婧 通讯员林惠芳）