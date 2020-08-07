推拿真的可以帮孩子退烧吗？家长应了解这3个常识
闫涵 段会姣
感冒、发烧、口腔溃疡，可以称得上是家长最头疼的三种“宝宝病”，虽然病症不一定有多么严重，但每一种都能让孩子难受很久。尤其是进入三伏天后，受空调、冷饮、室内外温差大的影响，更容易引起感冒、发烧等疾病。那么哪些疾病会导致孩子发烧？孩子发烧应该怎么办？推拿真的可以帮助孩子退烧吗？
发烧是人类机体对外来细菌病毒侵入的免疫反应。通过发热可以消灭细菌病毒，提高机体抵抗力，使人体更健康。但是这种发烧有一定的程度和时间限制，发烧越重、时间越长并不代表对身体越好。
哪些疾病会导致孩子发烧
孩子生病的主要原因是感受外邪侵袭，受到病毒、细菌、支原体的感染。对于儿童来说，最常见的是感冒，不管是病毒性的还是细菌性的，都会引起咳嗽、发烧甚至肺炎。一些传染性的疾病，如水痘、麻疹、幼儿急疹、手足口病、冠状病毒性肺炎等，都是引起急性发热的疾病。另外，肠道疾病如肠炎、痢疾，中枢神经系统的感染如脑膜炎等都会引起发烧的症状。其中，夏季儿童常见病手足口病和疱疹性咽峡炎，会导致孩子持续发高烧，出现口腔溃疡的症状。
手足口病主要表现为发烧，手心、脚心、臀部、口腔出现米粒大到绿豆大的疱疹，后期会出现破溃。口腔里也会出现一些溃疡，吞咽食物时易产生疼痛感，孩子食欲减退，导致发烧更加严重。手足口病主要是由于肠道病毒，尤其是柯萨奇病毒引起的。大多数手足口病经过正确的治疗和护理以后都能够治愈，一般情况下，病程在一周左右。但对婴儿和体质比较差的孩子来说，往往会引起严重的并发症——脑干脑炎、脑膜炎、心力衰竭等，容易出现生命危险。
疱疹性咽峡炎主要以发高烧为主，发烧以后引起咽部炎症，在软腭、舌面、颊粘膜部位出现大的疱疹，最后破溃渗出，疼痛难忍。有的孩子会出现高烧不退、哭闹、烦躁、不吃饭等现象，婴儿会出现严重的流口水等症状。疱疹性咽峡炎是由于病毒感染引起的，属于自限性疾病，一般情况下一周左右会痊愈。对个别心脾积热过剩、肠胃积热太大的孩子来说，这种溃疡会出现经久不愈，甚至持续半个月的现象。
需要注意的是，这些疾病都属于病毒感染，所以不要着急吃消炎药。
孩子发烧怎么办
面对宝宝发烧，宝妈首先需要让孩子张开嘴伸出舌头，看看嗓子，明确发烧的原因。如果孩子体温在38.5℃以上，并且精神状态较好的情况下，建议多喂孩子喝水，促进体内代谢，使病毒排出体外。
其次家长可以通过给孩子洗热水澡的方式，帮助宝宝将体内的热尽快发散出来，以免出现抽搐的现象。尤其是有高热惊厥史的孩子，家长更需要注意。
此外，对于精神状态较好，病程较短的孩子，家长可以采用绿色治疗，通过按摩的手法促进孩子体温下降。
受访专家：北京中医药大学东方医院儿科主任王素梅
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