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莱菔叶番泻叶通便 不可久用

于景献

2019年08月23日10:12 来源：人民网-生命时报

黑龙江读者龚女士咨询：我父亲今年70岁，经常便秘，有两三年了。朋友推荐他用莱菔叶30克（捣碎）、番泻叶6克，放入杯内用开水冲泡，代茶饮，每日一剂，说可以帮助通便。请问专家，这个方子能用吗？

哈尔滨医科大学附属第四医院中医科主任于景献解答：这个方子对热结于内导致的便秘有效。中医将便秘大致分为虚实两类，实秘又分肠胃积热、气机郁滞、阴寒积滞三型；虚秘则分气虚、血虚、阴虚、阳虚四型。如果患者大便干结，或如羊屎状，兼有燥热症状，如面红或两颧潮红、身热、口干口臭、心烦少眠、小便发黄、潮热盗汗、舌红苔少等，就比较适合服用此方。而对于气机郁滞、阴寒积滞、阴虚、阳虚等引起的便秘则无效，或仅能取一时之效。

方中，莱菔就是萝卜，中医认为其味辛甘，性平，入脾、胃经，主要功能是消食理气，能治疗胸膈痞、食滞不消。其含有的纤维素高，故能通便。番泻叶属于苦寒类攻下的通便药，有泻热行滞的作用，主要适用于热结于内导致的便秘，对老年便秘也有效果。从药理学分析，番泻叶属于蒽醌类药物，能软化大便，同时刺激大肠增加蠕动功能而促进排便，起效快，对短期便秘可能有效。但久用会导致肠壁神经感受细胞的应激性降低甚至变性。这样，即使肠道内有足够的粪便，也无法刺激肠道引起排便反应，反而会加重便秘。因此，对于习惯性便秘不推荐使用猛药，建议到医院查明便秘的根本原因。

(责编：李轶群、杨迪)


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