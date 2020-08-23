便秘在老年人群很普遍。有数据显示，大约每3位老人中，就有1人遭受便秘的困扰。年老体弱者往往有运动量少、脾胃功能减弱的问题，进一步造成机体气机不畅、肠道干涩。若长期使用刺激性泻剂，可能因损伤结肠、直肠肌而降低肠道肌肉张力，反而加重便秘。建议便秘老人采用理气润肠的治疗原则，可以服用双子仁茶来改善症状。

具体为：决明子6克、莱菔子6克、火麻仁6克，药品混合后捣碎，放入茶缸中，开水冲泡20分钟即可。每日1~2次，可连续服用2周。

方中，决明子归肝、大肠经，具有清肝明目、润肠通便的作用。莱菔子（萝卜子）归脾、胃、肺经，具有消食除胀、降气化痰的功效。火麻仁归脾、胃、大肠经，具有润肠通便、润燥杀虫的功效。三味药物合用，可清胃润燥、下气通便。该方操作简单、价格低廉，患者不妨一试。

便秘老人生活中还应注意：参加力所能及的运动，如散步，可增强胃肠蠕动能力；养成良好的排便习惯，坚持每日晨起排便一次；摄入粗纤维粮食和新鲜蔬菜瓜果，每日至少饮水1.5升；保持好心情，良好的心理状态有助于建立正常排便反射。▲