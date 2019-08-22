国家老年医学中心、北京医院口腔科医师 李 欣 □主任医师 陆支越

如今，很多老人逐渐意识到维护口腔卫生的重要性，但往往做不到位。下面，为老年朋友介绍保护口腔的4个要点。

正确有效刷牙和使用牙线。常有患者困惑自己一天刷几次牙还是得了牙病，那是因为没有用对方法。刷牙是为了清除软垢和牙菌斑，刷牙后几个小时或者重新进食后，牙菌斑会再次附着在牙面上。老年朋友每天要至少刷牙两次，睡前刷牙尤为重要。建议使用巴氏法（水平颤动加垂直拂刷法），至少应达到3分钟。刷牙后用牙线清洁牙间隙，彻底清除牙菌斑。

选择合适的牙刷和含氟牙膏。常有勤俭持家的老人，一把牙刷用几年甚至从来不更换，殊不知牙刷用久了也会藏污纳垢，同时，变形磨损也会伤害牙齿及牙龈。一般建议牙刷3个月换一次。推荐使用小头、软毛、牙刷柄合适的保健牙刷。经常使用含氟牙膏可有效预防龋齿。但是当口腔有牙齿敏感、牙龈出血等症状时还是应先到医院治疗。

不吃高糖食物，避免抽烟和嚼槟榔。高糖饮食不仅易导致“三高”，同时也是龋齿的致病因素之一。建议减少每日吃糖、喝饮料次数，进食后及时漱口或刷牙。吸烟会引起牙周炎，嚼槟榔是引起口腔癌症的主要危险因素。

定期进行口腔检查，及时治疗。很多口腔疾病在早期时治疗简单、费用低廉，但当引起明显症状时，治疗就变得痛苦、复杂且花费高昂。因此建议大家半年到1年做一次口腔检查，排查口腔疾病，进行早期治疗。

世界卫生组织早已将口腔健康列为人体健康的10条标准之一，2001年又提出了“8020”计划：到80岁时仍能有20颗以上有咀嚼功能的健康牙齿。愿医患能够共同努力，维护好老人的口腔健康！（总第31期）▲