准妈妈遭遇眩晕，手法复位将其治好

准妈妈施女士近期睡觉翻身、转头时就眩晕，感觉天旋地转，完全不敢睁眼，不敢动，突然起床时又出现眩晕、恶心、呕吐等症状，站立不稳，症状反反复复不见好。在长沙市第一医院急诊科，由于她晕得厉害，又不能按常规吃药、输液、做CT检查等，急诊科医生马上联系了该院神经内科眩晕门诊副主任医师余孝君紧急会诊。

“患者表现为眩晕、恶心、呕吐，每次持续时间较短，不超过1分钟，症状与体位改变明显相关，平卧不动时症状明显缓解，这个情况考虑良性阵发性位置性眩晕可能性大。”余孝君介绍说。经过仔细问诊、查体及便携式视频目镜等检查，确诊为良性阵发性位置性眩晕。经过特殊的手法复位以及心理安抚后，不到一小时，施女士的头晕症状基本消除，并且活动自如。

余孝君解释说，良性阵发性位置性眩晕也称作耳石症。耳石是体内正常的碳酸钙结晶，又称“位觉砂”，正常情况下它待在内耳的椭圆囊内，是人体感受重力、维持人体平衡的重要器官之一。如果人体出现炎症、外伤、骨质疏松症、内耳缺血、内分泌代谢异常等导致耳石附着不好时，它就容易脱落到内耳的各半规管内。当头位重力变化时，它在内耳内流动刺激内耳异常兴奋导致剧烈眩晕。

“孕妇若感觉眩晕，及时到医院就诊明确病因尤为重要。”余孝君提醒，耳石症手法复位时需注意，要避免对孕妇子宫的压迫。（记者 杨蔚然）