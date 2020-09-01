一块“石头”引发的头晕

退休在家的焦阿姨，每天忙着照顾小孙子。

一天，正扶着孩子练走步的焦阿姨感觉一丝疲惫，想直起腰休息休息，突然感觉天旋地转，恶心欲吐，心慌惊恐，赶紧叫来老伴照看孩子，自己坐在椅子上休息，过了一会儿头晕恶心缓解了。

焦阿姨既往有高血压病史，她以为是累着了，心想休息下就好了。可是没想到，当焦阿姨想从床上起来的时候，马上又出现头晕，天旋地转、十分痛苦。

焦阿姨赶快到医院就诊，先检查了心脏、照了颈椎、又查了大脑……一圈检查下来都没有发现异常。神经内科医师详细询问病史、仔细查体后，建议焦阿姨去耳鼻喉科就诊。

在耳鼻喉科医生的诊断下，焦阿姨被诊断为“耳石症”，医生予以手法复位治疗，头晕症状立即随之消失。

耳石症是怎么回事？耳石症也叫良性阵发性位置性眩晕，是最常见的外周性前庭疾病，多见于40岁以上人群，女性多见，男女比例约为1.5：1到2：1。主要表现为当头部迅速运动至某一位置时出现的短暂的旋转性眩晕或头晕，并伴有特征性眼震，起卧、左右翻身、低头、抬头可诱发，发作时间多不超过1分钟。其发病原因部分不明，部分可能继发于头部外伤、手术、偏头痛、应用耳毒性药物后或者其他耳病如特发性聋、梅尼埃病、中耳炎等。

耳石症能治疗吗？治疗上，以手法复位为第一选择。复位后仍有可能残留不稳定感及漂浮感。药物治疗不能使耳石复位，当耳石症患者有原发疾病时应积极治疗原发病，复位后有残留症状也可以酌情使用改善内耳微循环的药物。出现眩晕后，患者可以选择耳鼻喉科、神经内科、眩晕中心等就诊，应首先排除其他急需处理的危重疾病，如脑出血、脑梗死、脑肿瘤等。

耳石是耳屎吗？当然不是。外耳道软骨部皮肤具有耵聍腺，其分泌物俗称“耳屎”。若是耵聍分泌过多或排出障碍，逐渐聚集成团压迫鼓膜也可出现眩晕，此时取出耵聍眩晕可缓解。

以上简单为大家介绍了耳石症及耳耵聍栓塞，若出现相似症状，或其他耳部不适，请及时到耳鼻喉科就诊。

（中国中医科学院广安门医院）