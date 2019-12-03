阴囊红肿当心睾丸扭转

很多人觉得男孩好养，因为皮实，比女孩操心少，但其实并不是这样。男孩有男孩的脆弱和关注点，如隐睾、包皮过长、包茎等，所以小男子汉的成长之路也有很多障碍。那么多外挂“零部件”，怎么能不容易出问题呢？

前一段时间有这么一个故事，一对年轻夫妇家里有一个男孩，突然出现了腹痛和发热，并伴有恶心和呕吐的症状，还说自己“蛋蛋”疼。家人一开始都以为是胃肠型感冒，想在家里对症处理一下，恰好一名医生朋友来访，发现孩子阴囊红肿，建议立即到医院就诊，到医院后诊断为小儿睾丸扭转。小儿外科医生说，如果再晚一会儿，孩子的“蛋蛋”就保不住了。

什么是小儿睾丸扭转？小儿睾丸扭转是指由精索扭转引起的急性睾丸缺血性病变。小儿睾丸扭转发病急,患儿为突发性一侧睾丸持续性疼痛，可阵发性加剧伴恶心、呕吐。阴囊皮肤充血、水肿、发热。为青少年阴囊急性肿痛的疾病之一。睾丸对缺血极为敏感，睾丸扭转后是否发生缺血坏死,与扭转时间和程度密切相关。有研究发现，发生小儿睾丸扭转后，如果能在扭转后5小时内手术复位，睾丸存活率约83%；10小时内为70%；超过10小时者则仅为20%。睾丸扭转后手法复位成功率低，尤其是小儿。因此早期诊断，及时手术治疗是关键，一旦怀疑有睾丸扭转，应积极早期行手术探查，争取在发病6小时内完成。

如何诊断小儿睾丸扭转？患儿一般会有突发性一侧睾丸持续性疼痛，可阵发性加剧伴恶心、呕吐等病史。就诊后医生查体检查可以发现患侧阴囊红、肿、热、痛，触痛明显及明显的“抬举痛”，有的精索压痛会向腹股沟区放射。

睾丸扭转治疗的目的是挽救睾丸，保护病患的生育能力及内分泌功能。因此，对阴囊急症患儿，有睾丸肿、胀、痛、抬举痛者，疑有睾丸扭转时，应尽早行手术探查，以提高睾丸挽救率。在出现症状后6小时之内处理是至关重要的，即使术中发现是炎症，手术也能起到减压的作用。