阴囊红肿当心睾丸扭转
北京大学第三医院男科 刘德风 姜辉
很多人觉得男孩好养，因为皮实，比女孩操心少，但其实并不是这样。男孩有男孩的脆弱和关注点，如隐睾、包皮过长、包茎等，所以小男子汉的成长之路也有很多障碍。那么多外挂“零部件”，怎么能不容易出问题呢？
前一段时间有这么一个故事，一对年轻夫妇家里有一个男孩，突然出现了腹痛和发热，并伴有恶心和呕吐的症状，还说自己“蛋蛋”疼。家人一开始都以为是胃肠型感冒，想在家里对症处理一下，恰好一名医生朋友来访，发现孩子阴囊红肿，建议立即到医院就诊，到医院后诊断为小儿睾丸扭转。小儿外科医生说，如果再晚一会儿，孩子的“蛋蛋”就保不住了。
什么是小儿睾丸扭转？小儿睾丸扭转是指由精索扭转引起的急性睾丸缺血性病变。小儿睾丸扭转发病急,患儿为突发性一侧睾丸持续性疼痛，可阵发性加剧伴恶心、呕吐。阴囊皮肤充血、水肿、发热。为青少年阴囊急性肿痛的疾病之一。睾丸对缺血极为敏感，睾丸扭转后是否发生缺血坏死,与扭转时间和程度密切相关。有研究发现，发生小儿睾丸扭转后，如果能在扭转后5小时内手术复位，睾丸存活率约83%；10小时内为70%；超过10小时者则仅为20%。睾丸扭转后手法复位成功率低，尤其是小儿。因此早期诊断，及时手术治疗是关键，一旦怀疑有睾丸扭转，应积极早期行手术探查，争取在发病6小时内完成。
如何诊断小儿睾丸扭转？患儿一般会有突发性一侧睾丸持续性疼痛，可阵发性加剧伴恶心、呕吐等病史。就诊后医生查体检查可以发现患侧阴囊红、肿、热、痛，触痛明显及明显的“抬举痛”，有的精索压痛会向腹股沟区放射。
睾丸扭转治疗的目的是挽救睾丸，保护病患的生育能力及内分泌功能。因此，对阴囊急症患儿，有睾丸肿、胀、痛、抬举痛者，疑有睾丸扭转时，应尽早行手术探查，以提高睾丸挽救率。在出现症状后6小时之内处理是至关重要的，即使术中发现是炎症，手术也能起到减压的作用。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn