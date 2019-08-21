2019中国肿瘤学大会召开 专家共话肿瘤防治

8月16日—19日，由中国抗癌协会主办的2019中国肿瘤学大会在重庆召开。36位院士、1909名国内外肿瘤学领域知名学者和专家，30000余名肿瘤学界精英齐聚重庆，共聚一堂，主要就肿瘤防治进行了深入的探讨和交流。

（17日肿瘤大会开幕式现场）

据了解，肿瘤学大会是国内肿瘤学界的一次学术盛会，大会内容涵盖肿瘤领域基础研究、预防、诊断、治疗、康复、护理等，旨在汇聚国内外优质肿瘤学领域专家、学者，打造注重肿瘤防治的探讨与交流，对肿瘤前沿和热点进行权威解析，推广世界最新肿瘤防控研究成果，为国内外肿瘤界医务人员提供高层次、跨学科、前瞻性的学术交流平台。

“肿瘤防治，贵在整合，难在整合，也赢在整合。”中国抗癌协会理事长、大会主席樊代明在开幕式上表示：现阶段，人们对肿瘤的真实发病原因了解的还不透彻，仅通过研究或临床经验分辨了部分危险因素。肿瘤不是单因素、单病因的，它是多阶段、多因素共同作用的结果。仅靠一种治疗手段的单打独斗不能起到彻底作用，只有整合资源力量与学术思想，通过全方位的努力，才可能在肿瘤诊断和治疗中起到重要作用。

重庆大学附属肿瘤医院院长吴永忠指出，恶性肿瘤已成为我国面临的重大公共卫生问题。肿瘤防治不健全、不成熟，肿瘤早期诊断率低，中等医疗机构与基层医疗单位普遍存在肿瘤专科人才严重不足、肿瘤诊疗规范性差等问题，严重制约肿瘤治疗总体疗效。为此，2015年，重庆大学附属肿瘤医院开始构建“一网一链”肿瘤防治体系建设，建立二级肿瘤分院和肿瘤规范化诊疗基地，从提供技术指导、人才培养、科研合作支持，到预约转诊、远程放疗等平台搭建，再到医院同质化管理、规范肿瘤诊疗理念。

“‘一网一链’肿瘤防治网络体系旨在全面整合医疗机构肿瘤诊治力量，加强薄弱环节，补齐短板缺板，从而提升防控水平。”吴永忠表示，截至2019年，重庆已初步建成涵盖7个二级肿瘤医院、23个肿瘤规范化诊疗基地、3个单病种专科联盟、54家医疗协作医院，累计84个肿瘤专科联盟成员单位，相互协作、上下联动的三级肿瘤防治网络体系。切实提升肿瘤防治水平，为重庆市及周边区域肿瘤患者提供优质医疗服务。

会上，为表彰在医学团体及个人在肿瘤治疗中的成果，大会颁发了2019年度中国抗癌协会科技奖和中国肿瘤青年科学家奖。

主旨报告环节上，复旦大学附属肿瘤医院乳腺外科主任邵志敏、北京大学肿瘤医院临床实验室副主任张志谦等多位专家依次就《攻克三阴性乳腺癌：路在何方》、《肿瘤治疗怎能斩草除根》等内容发表了主旨报告。

中国肿瘤学大会设立主旨报告和人文专场主会场，中外院士论坛、肿瘤人工智能专场、“一带一路”国际肿瘤防控专场等11个主题会场，以及妇科肿瘤、血液肿瘤、肿瘤靶向治疗等77个专题分会场，涵盖医学人文、专题辩论、手术大赛、MDT病例研讨、青年优秀论文演讲等交流形式。

同期举行的科普大赛，现场参与人数超过3万人，大会设置主会场和92个分会场，覆盖四川、贵州、陕西、湖北、云南、重庆6个省市，52个区县，线上发起肿瘤防控知识讲解和辟谣话题，为公众和网友带来了权威、真实、易懂的科普盛宴。

为进一步规范和指导各级医疗机构肿瘤诊治行为，大会还同期发布了《中国恶性肿瘤学科发展报告（2018）》、《中国女性乳腺癌筛查指南（2019）》、《中国常见妇科恶性肿瘤诊治指南（2019）》等。（张慧丹）