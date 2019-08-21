甲状腺疾病的饮食纪律

主讲人：南方医科大学第三附属医院内分泌代谢科主任医师 张 彤 □主治医师 陈 志

甲状腺是人体最大的内分泌器官，合成并分泌我们必需的甲状腺激素，影响生长、发育、生殖、衰老等。常见的甲状腺疾病包括甲亢、甲减、甲状腺炎和甲状腺结节。针对这些疾病，饮食有什么讲究？

1.甲亢。甲亢是甲状腺腺体本身功能亢进，合成和分泌甲状腺激素增加所导致的甲状腺毒症。常见症状有易激、心悸、怕热、多汗、消瘦、食欲亢进、失眠、大便次数增多或腹泻，女性月经稀少，伴有周期性麻痹和进行性肌无力，老年患者高代谢症状不太明显。

甲亢饮食应遵循“三高三忌”。“三高”即高热量、高蛋白、高维生素，其中高热量需多吃主食，如米、面，保持健康体重；高蛋白质要多喝牛奶，多吃鱼肉、豆腐等优质高蛋白食物；高维生素需摄入足量B族维生素、维生素A 、C、D。“三忌”即忌碘盐、含碘海产品和刺激性食物，如海带、海草、紫菜（干）、螺旋藻、海苔、海米（干）、虾皮等。

2.甲减。甲减即甲状腺激素合成、分泌减少或组织利用障碍导致的全身代谢减低的病症。常见症状有怕冷、乏力、易疲劳、体重增加、记忆力减退、反应迟钝、嗜睡、便秘、腹胀、月经不调、胸闷、气短、面部浮肿、心率减慢等。患者确诊甲减后，需正规治疗配合饮食调整，有助疾病改善。

甲减饮食要求营养丰富，需补充足够的蛋白质，适当多吃些瘦肉、鱼肉、去皮禽肉、蛋白、豆制品等；限制脂肪、胆固醇摄入，甲减患者由于代谢降低，血胆固醇水平常可升高，建议限制富含胆固醇的食物，如蛋黄、奶油、坚果、芝麻酱、肥肉、五花肉等。每天食用油最好控制在 20 克以内。

甲减患者由于甲状腺激素不足，可能出现红细胞合成障碍，容易发生贫血，且铁吸收能力下降，进一步加重贫血倾向。所以，甲减患者需摄入富含铁的食物，比如瘦肉、动物血等。同时，注意补充叶酸、维生素 B12、维生素 C，以促进血红蛋白的合成和铁的吸收。

此外，甲减患者饮食不宜过咸，避免加重水肿症状，应多吃各种杂粮、新鲜蔬菜水果等。

不同类型的甲减，对碘的要求也不同：地方性甲状腺肿大是因缺碘引起的甲减，可适当补碘；桥本甲状腺炎引起的甲减，需限制海带、紫菜等高碘食物，避免短期内摄入过量碘而引起病情波动；甲状腺手术和同位素治疗后的甲减，机体无法利用碘合成足够的甲状腺激素，因此，补碘没有意义。

3.甲状腺炎。甲状腺炎是由于各种原因导致的一类甲状腺异质性疾病，其病因不同，临床表现及预后差异较大。患者的甲状腺功能可正常，可亢进，可减退，有时在病程中三种功能异常均可发生，部分患者最终发展为永久性甲减。

常见的有桥本甲状腺炎（即慢性淋巴细胞性甲状腺炎），这类患者可正常摄入碘盐，但要避免高碘饮食。

4.甲状腺结节。甲状腺结节发病率为20%~68%，其中良性占90%左右，大部分不会出现症状，但如果结节压迫周围组织时，可能出现声音嘶哑、憋气、吞咽困难、影响美观等，个别结节能够自主产生甲状腺激素，引起心悸、多汗、手抖等甲亢症状。

碘摄入量对甲状腺结节的患病率存在明显影响，碘摄入过量或不足都会增加患病风险；食用加碘盐可满足人体碘的需要，如果吃碘盐的同时长期摄入含碘高的食物，可能造成碘过量。因此，甲状腺结节患者不要长期高碘饮食，注意均衡适度摄碘。具体推荐如下：甲状腺结节不合并甲亢者，推荐低碘饮食，可食加碘盐，限制海带、紫菜等高碘食物；甲状腺结节合并甲亢者，需忌碘饮食，吃无碘盐。▲