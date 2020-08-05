不近视也突眼，可能甲亢找上门

我们知道近视的人眼球会变长，眼睛在外观上会有些突出，特别高度近视的人，眼球变长比较明显，突出也更加明显，但有些人没有近视却出现突眼的情况，这时候要当心是不是甲亢找上了门。

广东省妇幼保健院眼科冯庆阳医师说，甲亢（全称甲状腺功能亢进）是位于颈部前方的甲状腺产生的甲状腺激素过多，引起机体新陈代谢活动加快，导致各个系统兴奋性增高、代谢亢进的临床综合征，女性和吸烟者的发病率较高。在临床上发现，甲亢的典型症状有多食、多便、怕热、多汗、易激动、烦躁、心跳过快、体重下降等，甲亢可引起甲状腺肿大，外观看起来脖子粗，还可引起血压明显波动、骨质疏松、周期性瘫痪等，而在眼睛上甲亢则可导致甲状腺相关眼病。

专家指出，甲状腺相关眼病是常见的眼眶疾病，是由于甲状腺相关的局部炎症引起眼外肌肉肥大、眼眶脂肪容积增加，导致眼球被压迫向外突出，因此典型表现就是单眼或双眼突出，此外还会造成眼睑闭合不全、眼球运动受限、结膜充血水肿、角膜暴露、眼眶压力升高等，出现眼睛肿痛、畏光、流泪，严重者还会出现视力下降、视物重影、视野缺损等症状。

值得庆幸的是，治疗甲亢，控制甲状腺激素在正常水平，这些眼部症状往往可以得到明显的改善，但是如果甲状腺激素水平控制不良，突眼加重，出现眼部明显不适，则应寻求眼科医生帮助，及时行药物、放射或手术治疗。

冯庆阳还提醒，当出现不明原因的突眼，或吃得多、怕热、脾气暴躁、体重下降时要及时前往医院内分泌科就诊，进行甲状腺激素、促甲状腺激素等的相关检查，明确有无甲亢，确诊后按照医嘱长期服药治疗，并定期复查，及时调整药物剂量，若出现了明显的眼部症状，特别是影响视力时，要及时前往眼科进行专科治疗，保护眼睛健康。（羊城晚报记者 张华 通讯员 林惠芳）