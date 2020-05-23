葛明华代表：多因素引发甲状腺癌发病 微创外科治疗技术较为成熟

人民网北京5月23日电（记者孙博洋）2020年5月23日晚，全国人大代表，浙江省人民医院院长葛明华做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在人民健康、人民好医生客户端与中国抗癌协会共同举办的“聚焦肿瘤早诊早治，促进人民健康”专场论坛上，在谈到近年来甲状腺癌及相关疾病发病率上升的问题时，葛明华表示，甲状腺癌致病因素主要有电离辐射（比如核辐射、医学诊疗辐射）、家族遗传等因素，其他可能的风险因素包括女性激素、甲状腺结节等，但目前的研究证据还不足以证明。

他表示，在引起甲状腺癌的电离辐射因素中，最为典型的是核辐射，国际上一些核泄漏事件，例如切尔诺贝利事件影响的区域人群的甲状腺癌会高发。医学诊疗辐射，例如既往接受过放射治疗、X光或CT检查等，当然X光或CT检查的辐射量是非常低的，影响非常有限。日常生活中手机、电脑及微波炉不是电离辐射，大家无须过度恐慌。葛明华还提醒，年轻时接受过放射治疗，也是甲状腺癌的一个比较重要的诱发因素。

对于女性甲状腺癌高发，葛明华表示，可能和女性激素相关，但目前的研究证据来看，相关性不是特别大。

对于食用加碘盐是否会引起甲状腺癌的问题，葛明华表示，总体来说，到目前为止的研究认为，甲状腺癌的发病跟适量碘盐摄入没有明确的相关性。“加碘盐也不只是我们国家，国际上很多国家都在加碘盐，目前的流行病学调查并没有作出加碘盐是导致甲状腺癌高发因素的判断。”葛明华说。

在谈到近年来肿瘤诊疗技术和方法的创新时，葛明华表示，近年来，在甲状腺癌的治疗方面重点引入了微创外科。“我们也喜欢将‘微创外科’称为‘美容外科’，因为甲状腺癌微创外科总体目的是为了尽可能避免患者颈部留下疤痕”

葛明华还表示，微创外科治疗甲状腺癌也有相关的适应症，并不是每个患者都适合。比如，一些患者由于职业或者心理的需求或其他的要求不能在颈部留下疤痕，就适合做微创手术；另一个需要注意的要点，就是肿瘤必须是在早期，较为晚期的肿瘤患者是不适合做微创外科治疗的。

在谈到甲状腺结节消融技术时，葛明华表示，目前技术还不够成熟，对于有手术指针的甲状腺良性结节的患者又不愿意接受手术，可以考虑消融的手段。但对于甲状腺恶性结节，也就是甲状腺癌的不主张常规使用消融技术，即使是早期患者。

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