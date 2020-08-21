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甲亢患者可吃点带鱼

上海交通大学医学院附属仁济医院临床营养师  唐墨莲

2020年08月21日09:12 来源：人民网-生命时报

时下正值海鲜大量上市，除了痛风患者尽量不吃外，甲亢患者也要慎吃海鲜，而这一点常易被忽视。

甲亢全称“甲状腺功能亢进”，是患者体内产生过量的甲状腺激素所致。甲状腺激素的主要生理作用是提高基础代谢率、加速碳水化合物吸收、促进脂肪和蛋白质分解等。碘是甲状腺合成甲状腺激素的重要原料。甲亢患者的甲状腺对碘的利用能力超出常人，如果再补充富碘食物，功能亢进的甲状腺将合成更多的甲状腺激素。因此，甲亢患者应该限制碘的摄入。

按照每百克食物的含碘量，高碘食物可以分为三个等级：第一类，含碘数千至数万微克，包括海带、紫菜、海蜇等，其中干海带高达3.6万微克；第二类，含碘数百至上千微克，包括海蟹、贻贝、虾皮等，比如贻贝为346微克；第三类，含碘数十至上百微克，包括有些海鱼、海虾等。在甲亢期间，这些高碘食物都不能吃。不过，某些海鱼的含碘量较少，比如小黄花鱼为5.8微克/100克，带鱼为5.5微克/100克，它们的含碘量要低于小白菜（10微克/100克）和青椒（9.6微克/100克）。甲亢患者如果特别想吃海鲜，可首选这些海鱼，但要注意控制摄入量和频率，每次不超过二两，每月不超过两次。此外，需要提醒的是，甲亢患者烹调时应使用“无碘盐”。由于目前碘盐应用更普遍，所以甲亢患者要尽量减少在外就餐次数。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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