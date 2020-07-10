发现甲状腺结节，癌变的可能性大吗？

近些年来，检查出甲状腺结节的人越来越多，成为内分泌科最常见的疾病之一。而大家最关心的问题就是，甲状腺结节会癌变吗？

其实，甲状腺出现结节是一种常见的现象，如果我们每个人都去做检查，可能三分之一甚至一半的人都会有结节，但是90%甚至95%以上的都是良性的。如果临床明确是良性病变，大多不需要做任何治疗。但是对于一些良性病变，如果体积已经长得比较大，超过四公分，甚至五公分或者更多，可能会对喉、气管、食管，甚至神经造成压迫，影响吞咽和呼吸，出现这种情况需要外科治疗。

另外，还有一类病变是我们比较担心的——甲状腺癌，如果已经明确是恶性病变，需要进行外科处理治疗。对于甲状腺癌来说，如果是微小癌，位于腺体内，没有淋巴结转移，病人情况都很好的话，可以暂时不做手术，密切地观察随诊即可，如果肿瘤有变化，到时候再进行处理也不会耽误治疗。

甲状腺癌的治疗俗称“三驾马车”：外科手术、碘治疗、药物替代治疗。对于一些局部晚期的或者病理类型分化很差的肿瘤，还会采用放射治疗、靶向治疗、免疫治疗。甲状腺癌手术以后，会根据病人的病理、合并肿瘤外侵情况、年龄、性别、淋巴结转移情况，综合预判其肿瘤复发的风险。根据这些特点可以分为高、中、低三种危险分层，后续治疗也是根据肿瘤的风险评估决定，对于一些低危的肿瘤，包括一小部分中危的病人，通过彻底、规范的手术切除后就可以了，后续不需要碘治疗和药物替代治疗；而对于高危和一部分中危患者，需要后续进行碘治疗和药物替代治疗。

对于甲状腺癌来说，最关键的是规范、彻底的手术，尤其是初次治疗尤为重要。

受访专家：中国医学科学院肿瘤医院头颈外科主任医师刘绍严