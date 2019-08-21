五个迹象警惕婚姻裂痕

李悦康 编译

结婚久了，也会出现“惰性”，双方的语言或行为，看起来无伤大雅、无害婚姻，但长期积累容易造成夫妻关系裂痕。对此，美国加州的婚恋专家大卫·戈麦斯提醒人们，出现以下五个“不良关系迹象”，就要提醒自己多呵护婚姻。

1.说话伤人，行为出格。所谓“说出去的话，泼出去的水”，夫妻间要明确哪些伤人的话不能说，因为一旦出格的话说出来，不仅于事无补，还会给夫妻关系埋下隐患。另外，夫妻间的行为也要有适度的范围，比如不要出现偷看对方信息、暴力倾向等问题。夫妻间的互动要建立在遵守一定界限和彼此尊重的基础上，这是保持健康婚姻的重要方面。

2.忽视对方的情感需求。夫妻在各自忙碌的同时，很容易忽略伴侣的情感。比如，工作一天后，女人喜欢和丈夫聊一聊一天的经历，但有的男性往往因为劳累只想看手机或者干脆倒头就睡。这种被忽视的情感，容易积攒成妻子的抱怨和成见，引发争吵和战争。所以，在问题变得严重之前，夫妻之间要达成共识，经常谈谈心，沟通感情，时常了解对方的需求，让家永远是心灵的避风港。

3.不恰当的表情。两个人发生争论时，如果一方显出嫌弃、厌恶的表情，往往会让矛盾升级。不恰当的表情脱离了就事论事的范围，表达出对伴侣的话感到厌烦的心态，也是不尊重对方的表现。一旦有这种情况出现，就需要对这一习惯做出调整。

4.试图操纵对方。有时，伴侣会以“爱”的名义让你做这做那，比如穿什么衣服，不要和谁交往等，如果对方的行为让你感到不适或心情不好，就要警惕婚姻中的“操控行为”。要想避免事态的进一步发展，第一步是明确自己的需求和态度，请对方尊重。

5.冷暴力。如果你们之间发生了以下情况，如另一半经常在他人面前羞辱或嘲笑你，拒绝同你有效沟通，常忽略你，非常情绪化，常没理由地嫉妒、生气等，意味着家里出现了“冷暴力”，这对人身心健康都会造成明显的负面影响。出现这类情况时，需要伴侣及时做出调整，意识到问题所在，通过良好沟通，让夫妻感情重回正轨。▲