好伴侣好婚姻都要夸出来

夫妻之间适时到位地称赞对方，可以激发动力，更好地维系婚姻。美国MSN网站近日为我们总结了一些能增进伴侣感情的赞美方式，帮助我们用言语成就满满的幸福。

1.你身材真好。为了保持身材，也许你的伴侣很早就起床跑步，或者坚持去健身房，看起来很有效果。这个时候一定要好好夸夸他（她），因为保持好身材可是件艰苦的事儿，你的夸奖，会让对方更好坚持下去。

2.你真是个好爸爸/妈妈。做父母对每个人来说都是一种挑战，没有人天生就是好家长，这需要不断学习和摸索，而且需要彼此的鼓励。当你注意到伴侣在哪方面做得很好时，一定要表达出来，他会更有信心，也会做得更好。

3.你把一切协调得很好。年龄越大，责任越重，工作压力、育儿烦恼、老人养老等都需要夫妻来平衡。这时，夫妻相互鼓励和支持更重要。

4.新发型真漂亮。这听起来微不足道，但女人真的很在意她的发型，尤其花了大价钱做头发后更是如此。所以，看见她的新发型，不要吝啬你的赞美。

5.永远别忘了说“我爱你”。很多人觉得没必要总说“我爱你”，事实上，这三个字说得再多都不够。很多恩爱夫妻的宝贵经验是——要一直说。

6.我真的很感谢你。不被伴侣欣赏，是一种很糟糕的情况。为了让夫妻关系更积极，最简单的方法是对他所做的一切表示感谢，这种激励会鼓舞对方做得更出色。

7.我爱我们的家。把一栋房子打理成“家”，需要体力、心思和爱。向对方表达共筑爱巢的幸福，会让家的氛围更温馨和睦。

8.你是我最好的朋友。即使你的好友名单里有大学时睡在上铺的兄弟，或你从小一起长大的闺蜜，也不妨碍你把伴侣当成好朋友。和伴侣成为知心朋友，婚姻会更长久。

9.你真聪明。这句话很可能还是自己儿时听到的，但用它鼓励伴侣，既突出彼此间的情趣，又是一种很好的激励。

10.我想你。恩爱夫妻擅于在对方不在身边时表达思念之情，简单的几个字却传递着浓浓的情意，令人心生温暖，期待相聚。

11.我相信你。没有什么比伴侣的信任更重要的了。听到你这么说，对方会觉得有征服世界的力量。对方永远会感念你的支持，也会给予你同样的信任。

12.你是我的“第一考量”。在处理家庭、工作和社会关系时，都把伴侣放在需要考虑的第一位，就没有什么能阻挡你们的幸福了。