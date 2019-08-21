老人控三高，把握严、中、松

河北省人民医院老年病科主任 郭艺芳

与中青年不同，老年人有很多特殊性，所以同样的疾病，处理原则也有所不同。老年人患“三高”，要根据个人情况，按照“严、中、松”的原则来治疗。

胆固醇控制要“严格”。高胆固醇血症是形成动脉粥样硬化斑块的重要前提，斑块又是导致心脑血管疾病的基础。所以，严格控制胆固醇，减少形成动脉粥样硬化斑块的“原料”，对于防治心梗、脑梗至关重要。很多研究表明，老年人严格控制胆固醇，可显著降低严重心脑血管疾病并发症的风险。所以，患有高胆固醇血症的老人，一定要在医生指导下坚持治疗，将胆固醇控制在较低水平。

血压控制要“适中”。无论中青年还是老年人，高血压都会对心脑血管产生明显危害。对于中青年，严格控制血压可有效减少心脑血管疾病并发症的发生。但是，老年人特别是80岁以上的患者，血压控制过于严格，可能增加不良反应事件的风险。不少高龄患者常表现为高压高、低压不高甚至偏低，这类患者在应用降压药时更要注意避免低压过低。建议老年人的血压控制要适中：80岁以下的老年人，可以先把血压降到150/90 毫米汞柱以下，若无不适感，可降到140/90毫米汞柱以下；80岁以上的老年人，降到150/90毫米汞柱以下即可，不要降得太低。

血糖控制要“宽松”。根据我国现行糖尿病指南，一般糖尿病患者应将空腹血糖控制在7毫摩尔/升以下，餐后血糖控制在10毫摩尔/升以下，糖化血红蛋白控制在7%以下。但是，这个标准并不适用于老年人，特别是80岁以上的患者。因为血糖控制越严格，发生低血糖的风险越大，所需药物往往越多，这些对于老年人都具有潜在危害，已经发生严重心脑血管疾病的老年人更是如此。老年糖尿病患者服用降糖药物时，不应过分追求血糖达标，而应适度容忍高血糖。对于高龄、独居、健康状况较差、衰弱、合并严重心脑肾疾病、智力下降等情况的老年人，糖化血红蛋白不应超过8.5%，空腹血糖不超过10毫摩尔/升就可以。适度宽松的血糖控制对于老年人利大于弊。