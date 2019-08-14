末伏天灸搭配汤水 消暑又滋阴

主要功效：消暑祛湿健脾。

推荐理由：湿热显著的季节正是一年固阳气的好时候。

材料：冬瓜300g，莲子15g，炒薏仁15g，淮山药15g，眉豆 20g，陈皮 1小瓣，水鸭半只，瘦肉100g，老姜适量（3-4人份）。

烹调方法：老鸭洗净去内脏，焯水；瘦肉洗净切大块焯水；莲子、炒薏仁、淮山药、眉豆稍冲洗；老姜切大片，用刀身拍扁。把所有材料放入汤煲中，加水约2000ml，大火滚沸以后改文火，煲1~1.5小时，加盐调味即可。

汤品点评：天灸、艾灸等固养人体阳气的治疗方法深受欢迎，特别是对一些虚寒性疾病，能起到事半功倍的作用。在饮食上，可以配合一些温性的汤水或食物，能有辅助的效果。但是如果过于温热，很多人就容易出现上火的症状。所以，饮食上只要不伤阳气、不损津液，配合一些平补脾肾的汤水就很不错了。这个冬瓜薏米煲水鸭是一个经典的夏日消暑生津滋阴的汤水，我们把其中的薏米改为炒薏米，这样一来祛湿效果仍有，而不至过于寒凉。且加上祛湿的眉豆、补脾益肾除湿的莲子、补脾益气的淮山以及理气健脾的陈皮，则组成了一个既消暑祛湿，又能平补脾肾的汤水了。