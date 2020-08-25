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七夕应节养颜汤水 推荐肉桂红酒炖苹果

2020年08月25日08:34 来源：广州日报

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：应节养颜

推荐理由：一般人群应节汤水

材料：红酒400ml，苹果1个，肉桂粉适量，青柠1片，冰糖适量（2人份）。

烹调方法：

苹果去皮去核后切成块状，青柠放入200ml清水中浸泡半小时，在炖盅中放入青柠水、红酒、苹果、肉桂粉、冰糖，武火炖开后改文火继续炖半小时，最后等苹果浸泡1小时后放凉食用。

汤品点评：

农历七月七日，是相传古代牛郎织女相会的日子。现代七夕节已经演变成情侣约会的甜蜜日子，情侣约会餐桌上通常会来点红酒应应景。今天就给大家介绍一款用酒做的甜饮。

红酒的全部成分来自于红葡萄，是葡萄酒家族中重要的一员。近年来发现红酒中含有多种活性物质，具有抗癌、抗氧化、预防老年痴呆、镇静催眠、养颜等作用，少量适量饮用红酒对身体有一定的好处。另一方面，红酒在加热过程中一部分酒精被挥发了出去，降低了酒精对身体的影响。加入苹果、青柠等水果，与酒香混合在一起，即使不能喝酒的人群也可以接受。

(责编：许晓华、崔元苑)


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