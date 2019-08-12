床上性格也有内外之分

人的性格有内向和外向之分，性爱也一样，有的人内向，有的人则放得很开。内向型性爱风格，是指在性爱中被动保守，外向型则是积极主动。了解自己和伴侣的性爱风格，能让彼此相互适应或做出相应的改进，提升默契度、促进性和谐。

性爱风格不同，床上的表现和对一些行为的态度自然也不同。比如，对于新的性爱体位，积极主动型的人会认为“很刺激，我好喜欢”，被动保守型的人则会表示，“如果伴侣建议的话，我或许会尝试。”在传统性爱场所外的地点，如厨房、浴室，甚至车里、户外等，是否发生过性爱，积极主动型的人通常会给出肯定答案，被动保守型的会说：“不要，万一被人看到怎么办？”

此外， 外向型性爱风格的人会邀请另一半一起去性用品店挑选性玩具，在体位上也勇于尝新，甚至喜欢野性一点的姿势，如后入式。内向型性爱风格的人倾向于网购性用品，或者等待伴侣“创新”，他们更喜欢温柔含蓄的勺式体位。

澳大利亚一项研究发现，性格差异会影响人的性爱频次。无论男女，外向性格的人性爱频率更高。特别是那些性格外向、情绪稳定、友好且责任心强的男性，性爱更频繁、子女也更多，也就更“性福”。但是，性爱风格偏内向的人也有自己的优势，他/她们通常会更多考虑伴侣的感受，不会让对方感到不适，性爱时也更专注、懂得适时沉默、更加体贴。

所以，无论性爱风格如何，伴侣间的性爱目标是一致的——愉悦而又和谐的性生活。要达成这点，就要遵循一些原则，以调和不同的风格差异：探索新花样时，征得对方同意；知道自己的极限，并告知伴侣；在彼此的“性趣”之间找到平衡点，学会适当妥协；最后，要明白性生活对婚姻和谐非常重要，所以要用开放的心态与伴侣沟通，学会表达自己的性需求，在性生活中不断磨合，以达成默契。▲