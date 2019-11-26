一旋横 俩旋拧 仨旋打架不要命？没这事儿

“旋”，有的地方也叫“顶”，是头发围绕着生长的一个中心点。关于“旋”，还有很多的说法，可能是因为“旋”长在头上，而且头发又呈环绕式地生长，给人一种很神秘的感觉，于是就有了很多这样的传言。诸如“头上旋多，心眼就多”“一旋横，俩旋拧，仨旋打架不要命”等等。这些说法有些就是顺口溜，有些甚至还互相矛盾。其实孩子的性格好不好、到底聪不聪明，跟孩子头上的“旋”是没有什么关系的。

头顶长“旋”到底是怎么回事

“我儿子双旋，脾气暴躁、性格古怪极端，太糟糕了。”

“我家男孩头顶一个旋，额前一个旋，聪明是聪明，气人也是真的气人，有时候气到恨不得把他塞回去！”

“我女儿就是双顶，脾气犟得很！”

……

当孩子调皮捣蛋，让你“生无可恋”时，你有没有把他的坏脾气归结于头顶的“旋”？其实孩子的性格好不好、到底聪不聪明，跟孩子头上的“旋”是没有什么关系的。

人的头发从毛囊中长出来时，并非垂直于头皮，而是有一定角度的，而这个角度的倾斜，会形成方向性的生长，也就是“毛流现象”。在孩子还是胎儿的时候，毛流的形状在不同的部位各有不同，再加上头的形状因素，从而会形成一个或几个旋。

这些“旋”或者说“顶”跟孩子是否聪明并没有什么关系，孩子的性格和智商，通常来源于父母：在先天上，孩子的性格和智商来源于父母的基因。

虽然我们总是强调后天的学习，对孩子的智商影响很大，但是我们始终不能忽略孩子从父母的基因上遗传到的智力这条起跑线。有的孩子天生就聪明，在学习上一看就通，有些孩子则需要死命地去记、去背，才能应付得了考试。有的孩子天生就非常的调皮，在妈妈肚子里的时候就活泼得不行，而有些孩子天生性格就比较温顺，在妈妈肚子里的时候就非常安静。

孩子的性格形成 还在于父母的引导

在后天上，孩子的性格和智商来源于父母的引导。虽然说天生的、遗传的是起跑线，深深地影响了孩子的智力水平，但其实一般情况下孩子们的智商水平是差不多的。而后天的锻炼和努力，却可以将孩子的脑细胞变得聪明起来：脑细胞在不断地迭代更新，孩子的行为习惯和思维习惯可以让某一方面的脑细胞异常的发达，从而影响到孩子在这一方面的“智商”。

而性格呢，后天对孩子的影响十分巨大。比如说，一个朋友家的孩子性格比较内向、比较软，朋友带着孩子参加各种活动、让孩子积极地参与到其他小朋友的讨论和游戏当中，孩子的性格慢慢地开始变得外向、开朗；有的孩子性格比较开朗，如果父母给孩子带来过巨大的伤害，也会让开朗的孩子变得封闭自我，变得内向。

所以，父母不要小看自己在孩子的智商、性格，以及其他方面的影响，更不要因为孩子头上的“旋”有几个、在哪里就判定了孩子的一生。

如果父母通过孩子头上的“旋”而认定了孩子就是这样的性格，用对待“坏孩子”的方式去对待孩子，那么孩子长大后很有可能就会变成父母口中的那种人。因为孩子的成长就是在应对父母的过程中，找到最好的、最合适的生活方式和技能。

父母不要总是把孩子的性格归结到“命”当中，而忽略或弱化自己对孩子的影响，这样不利于父母在发现孩子错误时，及时纠正自己的错误。

文/福林妈咪