子宫不仅是育儿袋，也是女性的重要器官。切除子宫对女性来说是一件大事，对精神和身体都会产生一定影响。美国妇产科医师学会表示，一些疾病可能会让女性失去子宫，如子宫肌瘤、盆腔脱垂、子宫内膜异位、严重阴道出血和妇科癌症等。于是，术后如何性爱也就成了患者及其爱人关心的问题之一。

术后何时可同房？美国达拉斯贝勒大学医学中心妇科医生杰西卡·谢泼德博士说，手术类型不同，恢复时间也不同，通常术后6~8周才能同房。过早同房，可能会产生严重的手术并发症，如性交出血等。

性爱是否会疼？女性术后身体会出现一些生理变化，但大部分女性术后对性生活的满意度会更高，因为术前导致性交疼痛或出血的情况都已经得到了解决。

还能获得高潮吗？术后阴道会变短，导致兴奋度会有一定程度的下降。但美国癌症协会指出，还没有研究证实子宫切除后，性高潮的体验会受到影响，而且大多数夫妇都会适应这种变化。

如果是卵巢切除，患者可能出现阴道干涩的症状，性爱前可使用阴道雌激素软膏或润滑剂。此外，也可以进行激素疗法，增加体内的雌激素。

切除子宫的女性，也可以用以下方法获得性福。1.坦诚。性爱前，最好告诉他你的心理和生理变化和状况，这是性福生活的关键。2.重视前戏。针对术后阴道干涩的症状，建议延长前戏时间，如互相抚摸或亲吻。亲吻会唤醒皮肤中的神经末梢，加快血液循环，增加身体的敏感度。3.尝试新体位。切除子宫后，可多尝试新姿势，以适应身体变化。