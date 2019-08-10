广州75岁老人突发心梗 多亏这样做救回一命

相关数据显示，在我国，仅有18.8%的患者在胸痛发作后1小时内就医，有高达64.9%的患者在发病后2小时甚至更晚才到达医院，丧失了挽救心肌的黄金时间。快速的诊断、缩短患者发病到治疗的时间，将能最大程度挽救急性胸痛患者的生命，提升患者生存质量。

近日，广州市红十字会医院胸痛中心联合社区卫生服务中心，成功救治了一名75岁的胸痛患者。从心电图报告出来，到怀疑心梗，再到完成心脏支架植入，仅用时1个小时10分钟。

75岁老人突发心梗，医院迅速启用医联体绿色通道

7月4日上午8点多，居民李婆婆因胸闷加重，来到滨江街社区卫生服务中心就诊，接诊的医生立刻安排老人优先进行心电图检查。

9:04时，检查报告出来后，服务中心医生看到情况不好，立刻将报告上传“市红会医院-滨江街社区卫生服务中心”微信群。经心电图判断，市红会医院心血管内科医生做出“急性心肌梗死”的初步诊断，建议李婆婆迅速转院。同时，市红会医院胸痛中心立即启动医联体绿色通道。

9:55时，市红会医院救护车到达卫生服务中心接病人。10:14时，病人到院后进行急诊冠脉造影，发现李婆婆心脏左前降支近中段管状狭窄99%，第一对角支开口狭窄80%，需要马上开通血管，市红会医院医务人员立即进行了球囊扩张术和支架植入术。

10:35时，李婆婆左前降支恢复了血流，术后胸痛症状马上得到了缓解。从心电图报告出来，到怀疑心梗，再到完成心脏支架植入共计用时1个小时10分钟，整个过程，一刻也没有耽搁。因为得到及时的救治，李婆婆术后恢复很不错。

胸痛中心实现24小说实施心血管介入治疗

据介绍，市红会医院胸痛中心是对院前资源和院内资源的重新整合，通过心血管内科、急诊科、影像医学科等多学科合作，构建为胸痛急危重症患者提供最快最优治疗方案的医疗体系。中心可全天候24小时实施心血管介入治疗。

市红会医院胸痛中心加强了与广州市急救中心合作，为实现绿色通道无缝连接、整合区域医疗资源，还与海珠区龙凤街社区卫生服务中心、清远市佛冈县人民医院等多家基层卫生服中心和医院签署合作协议，建立了区域协同救治体系，进一步完善了院前急救系统及院内绿色通道管理。

2019年3月，市红会医院胸痛中心被评为省级胸痛中心，并获得推荐参加国家胸痛中心认证。在胸痛中心的框架运行下，胸痛患者的救治时间平均缩短30分钟，赢得胸痛急救的黄金时间。中心2018年一年经皮冠状动脉介入治疗（PCI）量520例，急诊经皮冠状动脉介入治疗（PCI）80多台，急性心梗患者治疗时间大幅缩短，死亡率降至1%左右。（记者符畅 通讯员胡颖仪）