争分夺秒院前溶栓挽救患者生命
近日，饶阳县人民医院胸痛中心接诊一名患者突发胸痛、伴大汗淋漓。接诊医务人员迅速做好准备，取得家属同意后第一时间进行院前溶栓，成功挽救了患者的生命。
中午13：16分，饶阳县人民医院胸痛中心120接到求救电话，大何庄村王某某突发胸痛、伴大汗淋漓，电话中询问病史，不排除患者急性心肌梗死。情况危急，1分钟后救护车紧急出动，医护人员在救护车上便做好了抢救准备。到达现场立即做心电图，提示：急性广泛前壁+高侧壁心肌梗死，通过进一步询问病史，排除了溶栓的禁忌症，向家属交待：患者病情危重必须马上进行溶栓治疗，家属表示同意溶栓治疗并积极配合。医护人员密切配合，心电监护、双抗、抗凝、溶栓等一系列治疗在返院途中紧张有序的进行着，于14：29将患者平安送至饶阳县人民医院心内科。14：40患者发生再灌注心律失常，突发室颤，经医护人员积极抢救，患者转危为安，溶栓于14：45完毕，14：56患者心电图已完全恢复正常，被堵塞血管开通了！溶栓成功了！
时间就是心肌！时间就是生命！急诊溶栓治疗是救治急性心肌梗死最好的选择，最大限度的缩短急性心梗患者的缺血再灌注时间，挽救了患者濒临坏死的心肌。这是饶阳县人民医院急救中心成功开展的又一例院前溶栓，挽救了患者的生命，也标志着饶阳县人民医院急救中心在急性心肌梗塞的抢救治疗能力上有了更进一步提升，为今后的急诊抢救治疗处置工作积累了丰富的经验，更为胸痛患者带来了福音。
（饶阳县人民医院）
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