生死时速！东台市人民医院成功救治一老年急性心肌梗死患者

中国江苏网6月3日盐城讯 83岁高龄老人夜间突发急性心肌梗死，性命攸关。东台市人民医院收治后，立即开通胸痛中心绿色通道，迅速启动溶栓程序，并将患者送入导管室，从闭塞的心脏血管抽吸出血栓并植入支架，成功开通血运，及时挽救了老人的性命，整个救治过程不到三个小时。

6月1日晚9点35分，东台市人民医院急诊科来了一位高龄患者，自述突发持续性胸痛3小时，且面色苍白、出冷汗。问诊后得知，该患者已83岁高龄，既往有高血压及慢支肺气肿、间质性肺炎病史。该院首诊医生林凤芹主治医师立即对其进行心电图检查和床边心肌损伤标记物检查，同时请心内科薛峰主治医师会诊。

5分钟后，薛峰赶到急诊抢救室，结合患者缺血性胸痛、18导心电图和床边心肌损伤标记物检查结果，诊断患者为冠心病、急性下壁、右室ST段抬高型心肌梗死、三度房室传导阻滞、心功能killips 1级，与患者家属进行沟通拟立即启动溶栓程序，同时汇报心内科负责人。

晚上10点，在心内科主任徐时平指导下，给予患者重组人尿激酶原溶栓，同时与患者家属反复交流沟通，溶栓后可能需要急诊经皮冠状动脉介入治疗（PCI）事宜。40分钟后，溶栓结束，患者胸痛症状较前有缓解。

到了晚上11点30分，患者大汗症状完全缓解，面色恢复红润，复查心电图示抬高的ST段恢复至基线，三度房室传导阻滞消失，心律转复为窦性心律，胸痛症状基本缓解，提示溶栓成功。

心内科主任徐时平评估病情后认为患者虽溶栓成功，但因其高龄，急性心肌梗死、三度房室传导阻滞等高风险情况，经与患方沟通后拟行急诊PCI治疗，患者家属同意后，通知心内科叶志冬主治医师、导管室陆娟副主任护师及杨雨兰主管护师立即赶赴导管室。

6月2日凌晨00点20分，患者行急诊PCI治疗，造影提示溶栓成功，右冠状动脉远端血流恢复，近段狭窄约60%，中段弥漫长病变，最重处99%狭窄，于病变处植入支架一枚。半小时后，手术顺利结束。

6月2日凌晨1点10分，术后心电监护发现患者有频发室性早搏，予利多卡因静滴抗心律失常治疗，双联抗血小板、调脂、扩冠、营养心肌细胞、改善心肌代谢等治疗。凌晨2点10分，患者病情趋于平稳，并对在场的医护人员竖起大拇指。

此次患者的成功救治得益于东台市人民医院已建立的胸痛中心这一生命护航绿色通道。在这一急救模式下，经过反复的优化流程，急性心肌梗死从患者进入医院大门至开通梗死血管时间不断缩短。

今年以来，东台市人民医院胸痛中心全体医护人员24小时值守，为东台百万人民架起了一条全天候畅通的生命护航绿色通道，已经成功救治了20余名患者。（来源：中国江苏网）