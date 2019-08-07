台风多发，心脑血管病人要当心！

每年8月台风都会密集探访。“韦帕”刚走，听说“范高斯”又要来了。紫和堂瑞宝中医门诊部中医学博士刘柳提醒，台风前后气温、气压都有较大变化，对心脑血管患者来说是个不小的挑战。

台风来前闷热气压低

刘柳介绍，台风到来前气压通常较低，气温也较高，犹如“蒸桑拿”一般，稍作活动就会大汗淋漓，心脑血管疾病患者容易出现头晕头胀、胸闷、气短、心烦等不适感，可能还伴随着血压升高，出血性脑卒中、急性心衰的发病风险会增大。

这段时间，可以合理使用风扇和空调降温，减少户外活动。多喝温水，补充因大量出汗而丢失的水分和电解质；不要吃太咸的食物，如烧腊、咸菜，以免加重心脏、肾脏负担。老人也应避免喝过浓的茶，避免熬夜，浓茶和熬夜都可能导致心血管过度兴奋。

台风来后风雨大作要密切监测血压

台风来后风雨大作，气温也会明显降低。这种气温的急骤变化会引起血压上下波动。血压的剧烈波动对血管造成冲击，相当一部分老年人本来就有动脉粥样硬化斑块，血压波动时斑块脱落的风险增大，易导致脑梗、心梗等心脑血管意外事件的发生。刘柳提醒老年朋友在台风天前后都要密切监测血压，并按时按量服用药物。

药膳食疗方推荐

【荷叶陈皮水】荷叶（鲜荷叶30克，若为干荷叶则为10克），陈皮3克，一起煮水代茶饮。荷叶可清暑化湿、升发清阳，陈皮可理气健脾、祛湿化痰，两者合用即可清热解暑又不会伤脾胃。

【生脉饮】有生脉饮口服液，也可自制生脉饮。党参15克、麦冬10克、五味子5克。党参可补中益气、麦冬可养阴清热、五味子可敛汗生津。一为“补”，一为“泻”，一为“敛”，三者合用可益气生津、敛阴止汗，特别适合气阴两虚、暑热伤津耗气时服用。