喷嚏频频，鼻炎老发作，这样治！

广东省中医院副院长、教授张忠德

48岁 陆先生，鼻炎遇到失眠焦虑

陆先生今年48岁，在潮汕开工厂，10年前生意刚开始时，劳心劳力，交际应酬多，天气突然变冷时动不动就一串喷嚏、几把鼻涕。刚开始，陆先生买了鼻喷雾剂，鼻子不舒服了就喷几下，挺省事。近年来，鼻炎越来越严重，季节变换时，早上起床就喷嚏不断，鼻塞、流涕，整天觉得头晕脑涨，睡眠也不好，经常打呼噜，时不时睡中憋醒。这段时间睡眠越来越差，还动不动就发脾气。陆太太觉着越来越不对劲，50岁不到的男人，怎么跟女人更年期一样了呢？

肺气虚，脾肾不固所致

德叔认为，陆先生多年鼻炎，问题出在肺、脾、肾。肺为最娇嫩器官，肺气不固，易感受各种邪气，常年在潮汕地区喜饮凉茶，脾阳严重受打击，肺脾不足，产生不了足够气血，抵抗力很差，稍微有个风吹草动，便会鼻塞、鼻痒、打喷嚏等不适。步入中年的陆先生，肾气逐渐不足，中医认为肾为气之根，肾气不固，人体的原动力也不足，同时脾虚到一定程度，肝又旺起来，故出现睡眠差，烦躁等不适。治疗上，德叔重点放在补肺固表，调脾温肾。经服药治疗1周后鼻塞、打喷嚏等不适明显缓解，目前仍间断门诊复诊调治，至今1年鼻炎没再发作。

预防保健 从日常调护做起，配合中药熏鼻

预防鼻炎发作日常调护非常重要，懂得如何防风防寒为重中之重。冷空气最容易伤肺气，尤其是陆先生这类鼻炎老病号，更要懂得防“人造风寒”，应注意保护好颈肩部，但现在天气这么热，又不能不开空调，夜间开空调或吹风扇最好穿薄薄的纯棉背心，吹了一晚上的冷空气，晨起第1件事情是要搓热面部，散寒，洗完头发，一定要吹干后外出。尽量不要熬夜，要保证充足的睡眠，午休时间尽量学会睡子午觉。不能迷恋于冲鼻器，天天冲洗鼻腔，日久会鼻黏膜受损。平时可以用中药熏鼻法，改善鼻塞、打喷嚏等症状。

具体如下：橘红5克，炒苍耳子20克，紫苏叶15克，煎煮约30分钟，放入水杯中，鼻孔对着杯口熏，每次熏5-10分钟，每周3-5次即可，若出现鼻腔干燥、口干，橘红用量减半使用。

葱芪参饮

材料：黄芪15克，太子参10克，葱白4节，生姜3-5片。

功效：祛风散寒，固表通窍。

做法：将各物洗净，把黄芪、太子参放入锅中；加入适量清水1000毫升（约4碗水量），武火煲沸后，改为文火煲约30分钟，再放入葱白、生姜，煎煮约15分钟即可，代茶饮。此为1人量。

白术苍耳煲猪腱子肉

材料：猪腱子肉400克，白术15克，炒苍耳子10克，蜜枣1-2个，生姜3-4片，精盐适量。

功效：健脾益气，散寒通鼻窍。

做法：将各物洗净，蜜枣去核，猪腱子肉切成小块；与白术、炒苍耳子、蜜枣、生姜一起放入瓦煲内；加入清水约2500毫升（约10碗水量），武火煮沸后，改为文火慢煲1.5小时，放入适量精盐调味即可。此为3-4人量。