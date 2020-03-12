春季鼻炎高发 宅在家要注意这几件事

对抗新冠疫情的斗争还在继续，宅在家的你突然打喷嚏、流鼻涕，慌不慌？你知道你是鼻炎犯了，但当下出不了小区，就诊、买药都不容易，急不急？湖北省第三人民医院（省中山医院）耳鼻喉科主任张志敏，为“闭关”在家的鼻炎患者支招，如何在这个特殊的春天，做好预防。

“鼻炎是春季高发病，在当下尤其要注意防范。”张志敏表示，鼻炎分为几类情况，应对方式各不相同。

A.急性鼻炎

急性鼻炎多为感冒导致，打喷嚏、鼻塞、流鼻涕，通常伴随发烧。

“今年大家也感受到了，春季的气温起伏很大，首先要防住感冒。”他表示，万一感冒发烧，在抗疫时期应去医院排查，那么做好防护就非常重要，主要包括6件事：

1、正确佩戴口罩。在医生告知取下口罩时方取下口罩检查。检查时想要打喷嚏或咳嗽时，避免直接对着医生，侧身并用手肘遮住口鼻；

2、污染物勿乱扔。勿随地吐痰，应该用纸巾包好后，扔于套有黄色垃圾袋的垃圾桶中；

3、避免共用诊室。避免与他人接触，当前面患者还在就诊时，不可因心急或者其他原因而进入诊室，应耐心等待叫号；

4、就诊完使用手部消毒液洗手。接触诊室门把手、医生白大衣等医院物品，如果不能及时对手消毒，则不要用手接触口、鼻、眼。对所有被呼吸道分泌物或体液污染的物体表面进行消毒；

5、自医院回家后，立即更换衣服，用流动水正确洗手，衣物尽快清洗；

6、遵医嘱按时按量用药。

B.慢性鼻炎

慢性鼻炎多因为此前急性鼻炎没有断根导致，表现为反复出现鼻塞、流鼻涕、头昏等症状。

“家里备有鼻喷剂的可以喷，也可以选择吃点中成药，比如鼻炎片。”张志敏表示，慢性鼻炎患者多为老病号，要做到2件事：

1、家中的存药，需看清保质期，在有效期内使用；

2、用药须严格按说明书指导用药。

C.过敏性鼻炎

过敏性鼻炎是春季非常典型的一种高发病，表现为持续多次打喷嚏，反复发生。这些患者，要做好2件事：

1、远离过敏源。花草过敏的，把花草移到室外；对粉尘过敏的，要保持室内清洁，每天开窗通风；对尘螨过敏的，要勤洗勤晒床单、被褥；对宠物毛发过敏的，要注意家中清洁，及时清理小动物的脱毛，条件允许给小动物洗澡以减少脱毛、皮屑的产生。

2、勤洗手，多通风。张志敏还表示，封闭在家，足不出户，不表示绝对安全无忧。做好预防常见病，同时加强锻炼增强体质，注意休息，合理膳食，避免长时间玩手机、电脑等数码产品，放松心情，都是防范疾病、保持健康的有效措施。