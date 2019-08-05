推想科技发布“肺癌全周期智慧解决方案” 将建设特色医疗AI生态系统

8月3日，推想科技正式发布“肺癌全周期智慧解决方案”，该方案将创造性地构建人工智能“防、诊、治、管”全生命周期的人工智能辅助诊断及决策系统。借助医疗AI产品，推动分级诊疗，实现肺癌诊治同质化，全面提高我国肺癌防治水平，切实为政府、医疗机构、医生、患者提供先进性、智慧化、系统化的服务。

癌症严重威胁国人健康 AI技术为癌症防治添助力

恶性肿瘤（癌症）已经成为严重威胁中国人群健康的公共卫生问题之一。国家癌症中心2019年1月发布的最新一期全国癌症统计数据显示，恶性肿瘤死亡占居民全部死因的23.91％，且近十几年来恶性肿瘤的发病死亡均呈持续上升态势，每年恶性肿瘤所致的医疗花费超过2200亿，防控形势严峻。

2019年7月5日，国务院印发《关于实施健康中国行动的意见》，《意见》中明确提出：“实施癌症防治行动。癌症严重影响人民健康。倡导积极预防癌症，推进早筛查、早诊断、早治疗，降低癌症发病率和死亡率，提高患者生存质量。有序扩大癌症筛查范围。推广应用常见癌症诊疗规范。提升中西部地区及基层癌症诊疗能力。加强癌症防治科技攻关。加快临床急需药物审评审批。到2022年和2030年，总体癌症5年生存率分别不低于43.3%和46.6%。”

面对癌症的挑战，业界公认的最有效手段是“早发现、早诊断、早治疗"，但是受限于医疗资源不足，资源配置不均衡等问题，我国不同地区、不同医疗机构之间在癌症早诊早治的器械平台和技术水平方面差异较大，为癌症防治工作带来很大挑战。随着人工智能技术的发展和医疗AI产品临床实践的深入，AI技术被认为是最有希望为癌症防治工作带来新的助力和期待。

推想高举科研大旗 推出全周期、规范化的肺癌智慧解决方案

经过四年的努力，推想科技已经站在医疗人工智能的发展前沿，医疗AI产品正在融入预防/筛查疾病，临床诊断，治疗决策/预后随访等所有环节，全方位为医生提供辅助，为患者带来保障。2019年，推想科技选择高举科研大旗，组建“AI科研团队”，与“医院科研团队”共同合作，落实“AI科研创新”和“临床落地”应用，推动“AI学科建设”与“成果转化”。

针对全世界发病率和死亡率最高的肺癌，推想创造性地提出了"肺癌全周期智慧解决方案"，构建人工智能“防、诊、治、管”全生命周期的人工智能辅助诊断及决策系统。该方案将通过科研质控平台来助力医生AI科研创新和临床落地应用，推进人工智能在肺癌筛查、诊断、治疗决策、预后等全周期领域应用的快速发展；通过为医疗机构建设”影像数据库”和“临床数据库”数据中心，来实现数据统一化、标准化管理，提高数据的可用性和安全性；最终通过AI医疗应用平台提供AI预防、诊断、治疗的全周期、规范化的肺癌解决方案。

事实上，推想已经与辽宁锦州医科大学附属第三医院以及山东聊城市第二人民医院等合作伙伴共同验证了“肺癌全周期智慧解决方案”的可行性。医院在推想AI医疗产品的助力下，为区域内的广大居民及医疗机构提供了肺癌精准早筛服务，使先进技术真正落实到肺癌的防控之中，提升区域内整体肺癌筛查能力，为百姓谋福祉。

全流程平台建设 逐步形成推想特色医疗AI生态系统

作为人工智能医疗创新科技领军企业，推想科技一直秉承“用最先进的科技解决最民生的问题”的信念，在肺部疾病智能解决方案InferRead CT Lung、胸部疾病智能解决方案InferRead DR Chest、脑卒中解决方案InferRead CT Stroke、骨疾病解决方案InferRead CT Bone、乳腺疾病解决方案InferRead MG Breast和AI学者科研平台InferScholar Center等创新医疗AI产品上持续发力。

未来，推想将大力发展包含AI部署管理平台、AI大数据挖掘科研平台以及AI临床应用平台在内的医疗AI全流程平台，推想的目标是建设独具特色的医疗AI生态系统，能够在临床辅助、医疗质控、健康管理以及科研等方向实现多病种、多场景、智能化、全球化的高维度网状产品矩阵，进而构建推想医疗AI生态系统。推想希望能够筑牢医疗AI技术创新的基石，在人工智能医疗时代大有可为。

AI叠加5G赋能基层医疗服务 创造医疗AI专属价值

随着5G叠加进入医疗AI领域，推想医疗AI生态系统的建设也迎来了更大的空间和机会。未来，医疗AI在医学影像、药物研发、医生工具、寻医问诊等领域将有更为广泛应用，人工智能会变成医疗行业的一个基础设施和临床的关键部分，并影响和优化现有的临床路径。同时，人工智能会成为中国分级诊疗政策当中的一个核心技术推手，在中小医院、社区卫生服务中心等基层医疗机构有更规模化的布局，赋能基层医疗机构，促进优质医疗资源进一步下沉，进而大大改善医疗资源不均衡、医生长期负担过重等问题。

与此同时，医疗AI的巨大价值也得到了全社会的关注，推想科技一直致力于挖掘专属医疗AI的价值，不仅仅是为医生、医院创造价值，还要为患者和社会创造价值。对于医生及医院来说，医疗AI的价值比较被大家熟知，医疗AI产品可以成为医生的超级助手，减轻临床医生的负担，并为医生提供更好的医疗工具，减少重复性人工劳动，最大程度地释放医生的效能，弥补我国医疗服务中劳动力短缺的情况，提升医疗诊断效率，让医生的价值回归。而对于患者来说，AI技术为癌症早筛、早诊、早治提供了新的可行性，不仅能够挽救患者生命，减低治疗成本，还可以提高患者及家人的生活质量。对于我们的整个社会来说，AI技术使得优质医疗资源下沉变为现实，进而促进我国分级诊疗制度的执行和完善。

行稳致远 迎接一个充满想象力的人工智能医疗时代

医疗是一个非常保守严谨、高标准和长周期的行业，推想科技一直坚持以最扎实、最稳妥、最坚忍的方式去深耕行业。推想团队2015年成立，并于2016年1月设立北京推想科技有限公司。四年来，推想科技利用深度学习技术分析DR、CT及MRI等医学影像数据，实现了推想AI产品在医疗领域的广泛覆盖。

截至2019年6月，推想科技的执行点已经覆盖全国30个省市自治区，同时完成了北美、亚太以及欧洲的战略布局，覆盖全球8个国家。截止2019年6月，推想科技每日辅助医生完成超40000例临床诊断工作，通过推想AI服务器总病例数已经突破700万。推想科技医疗AI产品正迅猛发展成为全球颇具规模的辅助诊断体系。推想科技不但拥有深耕医疗AI行业的信心，而且对医疗AI行业的未来充满了期待。